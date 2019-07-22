"مانعاه من دخول بيتها منذ فترة".. كواليس اتهام شادي محمد لزوجته بسرقة شقته

كشفت واقعة سرقة شقة شادي محمد، لاعب الأهلي السابق، اليوم، واختفاء مبلغ مالي كبير، وميداليات ودروع خاصة به، عن تفاصيل جديدة بشأن حياته الشخصية وخلافاته مع زوجته "سارة" وصلت حد الانفصال.

شادي محمد، اكتشف فور عودته من إجازة كان يقضيها مع أبنائه في العين السخنة، كسرا في باب شقته، واختفاء أشياء ثمينة منه، فتوجه لتحرير محضر بالسرقة حيث اتهم فيه زوجته وشقيقها بالوقوف وارء الواقعة، قبل أن ينفي خلال تصريح لـ"الوطن"، هذا الاتهام، إلا أن تحقيقات النيابة ورد بها ذكر لأقوال زوجته، ما يؤكد صحة اتهامه لها.

شادي محمد يتهم زوجته بسرقة الشقة

لم يمر وقت كبير على الحادث، قبل أن يتهم شادي محمد، زوجته سارة، وشقيقها، بالسرقة، حتى عادت الأسئلة من جديد، حول وجود خلافات بين الزوجين، دفعتها- وفقا لاتهام شادي محمد لها- للإقدام على هذا الأمر، خاصة وأن حياة اللاعب الشخصية باتت بعيدة عن عيون الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

نيابة مدينة نصر أول، المباحث بإعداد تحرياتها في البلاغ المقدم من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، بتعرض شقته للسرقة.

شادي محمد ينفي ضلوع زوجته في سرقة منزله: ما اتهمتش حد

تراجع شادي محمد، عن اتهامه لزوجته بسرقة منزله، ففي تصريح لـ"الوطن"، نفى "شادي" واقعة اتهام زوجته وشقيقها بأنهم وراء السرقة: "ما اتهمتش حد، ومنتظر تحقيقات المباحث، والنيابة هتكشف الحقيقة، والمحامي بتاعي مع النيابة، واللي هيطلع في الفيديو هيتم اتهامه بالسرقة".

وروى "شادي" تفاصيل واقعة سرقة منزله، مؤكدًا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من حارس العقار، وأحد جيرانه، يبلغانه بسرقة مجموعة من البلطجية لمحتويات شقته.

وأشار لـ"الوطن" إلى أنه كان يقضي إجازته الأسبوعية في العين السخنة بصحبة أولاده، وعاد إلى القاهرة، فوجد باب الشقة محطمًا، مع آثار بعثرة في محتويات الشقة، وغرف الأطفال، وسرقة مبلغ مالي كبير.

Advertisements

وأوضح لاعب الأهلي، أن شهود العيان، أخبروه بأن 7 أشخاص حضروا إلى العقار وبصحبتهم سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل، وسرقوا محتويات الشقة وفروا هاربين، مؤكدًا أن إحدى كاميرات المحلات التجارية، سجلت سرقة الشقة، ووجود الأشخاص مرتكبي الواقعة.

زوجة اللاعب السابق ترد على اتهامه: محصلش

داخل نيابة مدينة نصر أول، التي تابعت التحقيقات حول تعرض منزل اللاعب السابق للسرقة، أدلت "سارة" زوجته، بأقوالها، مؤكدة أن اتهامات زوجها لها ليس لها أساس من الصحة.

وأشارت إلى وجود خلافات زوجية بينهما، وأقامت بسببها ضده دعوى طلاق ونفقة، ولكن لم يستجب لها.

مصدر مُقرب: خلافات سابقة دفعت سارة لمنع زوجها من دخول المنزل

أحد المصادر المُقربة من "سارة"، زوجة اللاعب، أكد أنها منعت "شادي" من دخول منزلها، حيث تقيم عند والدتها، في إحدى المجمعات السكنية بالتجمع، إذ قال: "منبِّهَة على كل البوابات إنه ميدخلش البيت، وحتى الأولاد يسلمهم برَّه على البوابة وانا هنزل أخدهم".

وأضاف خلال تصريحاته لـ"هُن": "الكلام ده من أكتر من أسبوع، وأكِّدُه علينا أخوها كمان".

وما زالت أجهزة الأمن بالقاهرة تكثف جهودها لكشف مرتكبي واقعة سرقة شقة شادي محمد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والغرض من ورائها.

​