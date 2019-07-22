"طول الوقت عايز أنام".. أسباب الشعور الدائم بالنعاس

الشعور بالحاجة إلى النوم لفترة طويلة، مشكلة تواجه البعض، إذ تجعل همتهم ضعيفة طوال النهار، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أشار إليها موقع "authority nutrition".

السكري والزهايمر والاكتئاب

من أسباب الإحساس بالنعاس طوال اليوم تزايد خطر الإصابة بالسكري وبالزهايمر، أو قد يكون ضعف الرغبة في التفاعل، والمَيْل للانسحاب، من علامات الإصابة بالاكتئاب.

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مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة

المشاكل الصحية ليست السبب الوحيد لتزايد الرغبة في النعاس طوال اليوم، فالإفراط في مشاهدة التليفزيون لساعات طويلة متصلة، وكما يؤدي أيضا للنقص المتكرر لساعات النوم في أثناء الليل.

الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أكدت أيضا أن الشعور الدائم بالرغبة في النوم، والإحساس بالنعاس، يعني تزايد مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتزايد خطر الوفاة بأمراض القل.

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