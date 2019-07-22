تعرفي على طرق تنسيق الجينز بأسلوب نانسي عجرم

تتمتع النجمة نانسي عجرم بستايل خاص بها. ونانسي عجرم معروفة بأناقتها، فهي دائمًا ما تقتني فساتين مناسبة لجسمها والمناسبة التى تظهر فيها، كما تعرف كيف تختار أزياءها بطريقة تبرزها بطريقة ممشوقة وذات قوام لافت. ومن بين اطلالتها تميزت نانسي عجرم بطرق تنسيق الجينز ، فما هي هذه الأسرار والحيل التي تعتمدها نانسي؟

حيل وأسرار نانسي عجرم لزيادة الطول.

الجينز الداكن

من يتابع اطلالات نانسي عجرم اليومية، يلاحظ أنها تركز بشكل كبير على الجينز الداكن، وتبتعد عن الألوان الفاتحة منه التي تُبرز عيوب الجسم بشدة. فنانسي تختار بشكل كبير الجينزات ذات اللون الكحلي والأسود وهذه التدرجات.

حذاء مطابق اللون

تركز نانسي بشكل كبير على اعتماد لون حذاء مطابق للون السروال، ما يشكل خدعة بصرية لتبدو الساقان أطول. هذا الأسلوب يشدد عليه خبراء الموضة، وعدد كبير من المصممين اعتمدوه في عروض أزيائهم كبالنسياغا وتوم فورد وغيرهم كثر...

الجينز الممزق المفضل عند نانسي

تحب نانسي عجرم اختيار الجينزات الممزقة التي تعكس صورة عصرية عنها وتظهرها بأسلوب كاجول. من هنا نلاحظ أنّ نانسي تختار تصميمات تناسب سنّها والفتحات صغيرة غير مبتذلة.

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جينز ذات خصر عالي

إنّ ذوات القامة القصيرة نوعًا ما يتوجهن نحو السراويل ذات الخصر العالي، التي تمنح الرجلين مدًى كبيرًا، كما تخفي العيوب الزائدة في منطقة البطن. وهذا ما تعتمده نانسي بالتحديد لمنح طولها إيحاءات أطول.

بلوز قصيرة

إنّ اعتماد البلوز القصيرة يمنح الجسم قامة أطول، وسيتم تركيز الضوء على الجزء السفلي من الجسم الذي سيبدو أطول، من هنا نلاحظ أنّ نانسي لا تعتمد بلوزات طويلة في اطلالتها، بل تتوجه نحو البلوزات القصيرة التي تصل إلى حدود خصر السروال.

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