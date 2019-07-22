ما هي مميزات وعيوب الزواج من الشريك الأكبر سنا؟.. خبير علاقات توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي:

في الأيام الأخيرة، شاهدنا حالات انفصال ببين مشاهير ومواطنين عاديين بعد أن ارتبطوا بسيدات أكبر منهم سنا.. فما هي مميزات وعيوب الزواج من الشخص الأكبر سنًا؟ تجيب عن هذا السؤال؛ الدكتورة زينب المهدي، خبير العلاقات والاستشاري النفسي، وذلك في النقاط التالية:

- رغبة الرجل في الزواج من امرأة تكبره سنًا قد يكون نتيجة لموت الأم مبكرًا، وبالتالي هو بحاجة إلى تعويض ذلك في الزوجة، حيث يفتقد الرجل في هذه الحالة إلى الشعور بالحنان، ومن ثم تكون المرأة هنا لتعويض الشعور بالافتقاد.

- يرى الرجل في المرأة التي تكبره سنًا، أنها صاحبة شخصية قوية تستطيع تحمل المسؤوليات معه، وإدارة الحياة الأسرية بصورة إيجابية دون العودة إليه في كل كبيرة وصغيرة.

- عدم ميول الرجل بصورة كاملة للسير وراء الثقافة والعادات المجتمعية.. طالما أنها تخالف رغباته، فمن اليسير عليه التخلي عن ذلك طالما يقف حائلًا دون تحقيق أمر ما يرغب به، لذلك يتمسك بالمرأة التي يريدها حتى وإن كانت تكبره في العمر متجاهلًا ما يفرضه عليه المجتمع من عادات.

- في نظر الرجل فإن المرأة التي تكبره سناً قادرة على التعامل معه بإيجابية، حيث تمتلك عقل راجح يمكنها من مساعدته على حل المشكلات التي قد تحدث بينهما، من خلال الاحتواء والتخطي أو التجاوز.

- خبرة المرأة في نظر الرجل مرتبطة بالسن، لذلك قد يكون ذلك دافعًا للزواج ممن تكبره سنًا، حيث يعتبر أنها صاحبة خبرة كبيرة في الحياة، وهو ما سيجعل الحياة بينهما أيسر وأسهل، كما أن ذلك سيعود على أسلوبها في تربية الأطفال بالإيجاب.

ما هي مميزات الزواج من الأكبر سنًا؟

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- اعتماد فكرة أن سن المرأة ليس مانع في علاقات الزواج، بل هو التوافق فقط.

- قلة حالات الخلاف الناتجة عن انعدام خبرة المرأة في إدارة حياتها الزوجية مع الشريك.

- قدرتها في تقليص الأسباب المؤدية إلى الانفصال عن الشريك.

ما هي عيوب الزواج من الأكبر سنًا؟

- قد يلمس الطرفان تباعد بين صفات كل شخصية، وهو ما يكون سببًا في وقوع خلافات ومشاكل عدة.

- عدم القدرة على الإشباع الجسدي نتيجة قصور من قبل الطرف الآخر، فمن المعروف أن عمود السعادة الزوجية هي السعادة الجنسية، لذلك قد يفتقد الطرف الأصغر شيئًا ما في العلاقة مع الطرف الآخر.

- إذا كان الرجل من الشخصيات الهوائية في اتخاذ القرارات، فقد يأتي عليه الوقت الذي يشعر فيه بالندم على هذا القرار، مثلما يبحث الرجل عن امرأة ناضجة، ترغب المرأة هي الأخرى في أن يكون زوجها شخصا ناضجا واثقا من اختياراته.

- قد تؤثر عادات وتقاليد المجتمع التي ترفض ذلك على العلاقة بين الشريكين، حيث تكثر الخلافات بسبب نظرات الآخرين لهما خاصة إذا كان الفرق واضحا، ولكن الأمر في النهاية متروك لهما.