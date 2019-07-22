انفصال المشاهير.. 7 أسباب نفسية قد تكون وراء الفشل.. و4 نصائح لاستمرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

في الأيام الأخيرة، شاهدنا حالات انفصال عديدة بين عدد من المشاهير ونجمات الفن فجأة وبدون سابق إنذار.. وتشابهت أكتر من حالة في سرعة الانفصال.. فما هي الأسباب والدوافع التي قد تجعل اثنين مرتبطين حديثًا يأخذا قرار الطلاق أو عدم الاستمرار في العلاقة؟

وللإجابة عن هذا السؤال؛ تحدثنا إلى الدكتورة زينب المهدي، خبير العلاقات، والدكتور أحمد فوزي، الاستشاري النفسي، وحددا الأسباب النفسية وراء حالات تكرار انفصال المشاهير، والنصائح لاستقرارها وذلك في السطور التالية:

في البداية.. تكثر الأسباب التي تؤدي إلى انفصال المشاهير ومنها:

- كثرة الخلافات بين الشريكين، عادة تكون نتيجة تعدد العلاقات لأحد الطرفين أو كلاهما، وتبعا لأسلوب حياتهما المنفتح.

- بعض المشاهير يعانون من مشكلة تقلب المزاج، وهم من أكثر الفئات حبًا للتغيير، حتى وإن كان ذلك بالزواج، لذلك يسعون دائما إلى التغيير والتبديل في أساليب حياتهم وعلاقاتهم.

- بعض المشاهير يتزوجون سيدات كواجهة اجتماعية، ويتخلص منها بمجرد وقوع المشكلة الأولى بعد الزواج، وحينها يكون الانجذاب نحو الطرف الآخر قد تلاشى.

- الحياة العملية لدى هؤلاء أهم كثيرا من علاقات الحب والزواج، إذ يميلون نحو استقرار أعمالهم بدلا من الاستمرار في علاقة زواج، ومن ثم يصبح لديهم الاستعداد للتخلي عن أي شيء آخر مقابل الحفاظ على الشهرة والظهور.

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- متابعة الجماهير للعلاقات الثنائية بين المشاهير، وترديد المعلومات المغلوطة عنهم والإشاعات قد يكون سببًا في فشل علاقات كثيرة، حيث تؤثر بالسلب على الحالة النفسية لبعضهم.

- يعاني بعضهم من التسلط والإحساس الزائد بـ "الأنا"، ما يدفعهم إلى التخلي عن علاقاتهم بالشريك بمجرد وقوع مشكلة أو خلاف.

- رغبة بعض المشاهير في الوقوع مرة أخرى تحت الأنظار وذكر أسمائهم، قد يكون دافعا نفسيا وراء إنهاء علاقات الارتباط والزواج، فكثير من علاقات المشاهير انتهت ثم عادت مرة أخرى لحالة الاستقرار.

ولكن ماذا عن النصائح التي يمكن توجيهها في مثل هذه الحالات؟

- البعد عن الأنظار قدر المستطاع.. وإتمام العلاقات والزيجات بعيدا عن وسائل الإعلام والمتابعات الجماهيرية للثنائي، حفاظا على خصوصية العلاقة وأسرارها.

- التركيز على إنجاح العلاقة مهما وقع من مشاكل بين الشريكين.

- عدم تتبع الشائعات المترددة على ألسنة المتابعين من الجمهور.

- الزواج مسئولية لابد من تحملها بجانب العمل.