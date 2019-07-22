منها التاي تشي.. تمارين رياضية لمرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى جانب اتباع نظام غذائي إلى ممارسة بعض الرياضة التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ومن هذه الرياضيات التي يجب ممارستها كما ذكرها موقع "Top 10 Home Remedies ".

المشي

يعتبر رياضة المشي مفيدة للصحة بوجه عام، والمشي السريع بوتيرة ترفع معدل ضربات القلب مفيدة للصحة بشكل عام.

وتشير دراسة نشرت عام 2005 إلى أن المشي هو على الأرجح أحد أفضل الأشياء التي يمكن لمريض السكري القيام بها للحفاظ على صحته، وتجنب المضاعفات المرافقة للمرض، من خلال حرق السكريات والدهون في الجسم.

التاي تشي

رياضة صينية تجمع بين التنفس الغشائي العميق والاسترخاء، يتم هذا الشكل من التمارين بطريقة بطيئة ومريحة على مدى 30 دقيقة. ويمكن للأشخاص المصابين بمرض السكري الاستفادة بشكل كبير من هذا التمرين، حيث يساهم في تحسين اللياقة البدنية والحد من التوتر ويقلل من تلف الأعصاب.

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السباحة

تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، عن طريق تحسين اللياقة العامة وتقوية جميع العضلات الرئيسية في الجسم، كما تلعب السباحة دوراً في حرق السعرات الحرارية بسرعة، وتنشط أجزاء متعددة من الجسم ولا تضغط على المفاصل.

اليوجا

تساعد رياضة اليوجا على خفض نسبة الدهون في الجسم، وتحسين وظيفة الأعصاب وتقليل التوتر المرتبط بالاصابة بالسكري.

يمكن استخدام اليوجا كعلاج فعال في الحد من الإجهاد التأكسدي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

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