رانيا يوسف بصحبة بناتها في اليونان: "المال والنجاح ميعوضش الوقت مع أسرتك"

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها برفقة ابنتيها "نانسي" و"ياسمين"، في أثناء قضائها الإجازة الصيفية في اليونان.

وأوضحت الصور قضاء "رانيا" وقتا ممتعا بصحبة بناتها، فظهرت وهي تتناول معهن الأيس كريم، معلقة على الصورة بأنه: "لا يمكن لأي مبلغ من المال أو نجاح، أن يحل محل الوقت الذي تقضيه مع عائلتك".

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ونالت رانيا العديد من تعليقات متابعيها: "ربنا يخليكم لبعض ويبارك فيكم" "ربنا يخليكي ليهم يا أحن أم".

ولم تكن هذه أول الصور، التي شاركت بها متابعيها التي عبرت من خلالها عن سعادتها مع بناتها، فقبل أيام قليلة نشرت أيضًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صور مع بناتها معلقة عليهم بـ"إيموشن" قلب، وكانت في إحدى الكافيهات.

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