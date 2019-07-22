"أجمل مذيعات العرب".. 3 محطات في حياة الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد

"لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ماتت صابرين"، هكذا أعلن أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وفاة ابنته الشابة، إثر خضوعها للعلاج من 3 أورام ظهرت في المخ، وسط حالة من الحزن بين الوسط الإعلامي.

وكانت الحالة الصحية للإعلامية البحرينية شهدت عدم استقرار منذ أيام قليلة، بحسب ما ذكر والدها عبر حسابه على "إنستجرام".

ويعرض "هن" أبرز المحطات في حياة الإعلامية التي رحلت اليوم، وهي تبلغ من العمر 34 عامًا:

من البحرين للكويت.. صابرين بورشيد مقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية

درست صابرين الإعلام والعلاقات العامة، ومع أول فرصة عمل أتيحت لها بإذاعة البحرين تركت دراستها واتجهت للعمل بالإذاعة، تميزت في عملها ونجحت لتتنقل إلى شاشة التلفزيون وتقدم برنامج "صيف البحرين" في العام 2009، ليكن أولى البرامج التلفزيونية التي قدمتها الإعلامية الشابة.

لم تنسى "صابرين" ميكروفون الإذاعة، فسرعان ما عادت مرة أخرى من خلال القناة الشبابية الإذاعية، وفي العام 2010 كانت لإعلامية فرصة جديدة زادت من تميزها في عملها، فقدمت برنامج مسابقات خلال شهر رمضان، وحققت من خلال نسبة مشاهدة ومتابعة عالية بين دول الخليج، وحصدت على لقب أجمل مذيعات العرب.

كانت تتنقل "صابرين" إلى الكويت كثيرًا، ففي العام 2012 قدمت برنامج رياضي ترفيهي، ومن ثم قررت الاستقرار في الكويت في العام 2018، وأتيحت لها الفرصة في تقديم البرنامج الكويتي "ع السيف"، برفقة عدد من الإعلاميين الذين أذيع على قناة "العدالة" الكويتية.

مسرح ومسلسلات.. تجربة صابرين بورشيد في الأعمال الفنية

لم تكتف "صابرين" بعملها الإذاعي والتلفزيوني، إذ أنها قررت خوض تجربة جديدة في مجال التمثيل، لتلقى التشجيع من صديقتها الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية، شيلاء سبت، التي دعمتها في دخول مجال الأعمال الفنية.

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ليكن عام "2012" هو وش السعد على الإعلامية البحرينية، فبجانب تقديمها برنامج رياضي في هذه الفترة، شاركت في مسرحية "مصباح زين"، وهي مسرحية استعراضية غنائية للأطفال، وتم عرضها في الكويت بمشاركة عدد كبير من نجوم الكويت منهم فاطمة الصفي.

ومن ثم شاركت "صابرين" في عدد من المسلسلات منها "المواجهة" و"محطة انتظار" و"امرأة مفقودة"، وكان آخر ما شاركت بها هو مسلسل "عشاق رغم الطلاق"، الذي عرض على قناة "MBC"، وهو المسلسل الذي تناول عدد من القضايا الاجتماعية منها المشاكل الأسرية والطلاق.

فقدان بالذاكرة.. بداية الحالة الصحية للإعلامية صابرين بورشيد

أعراض صحية لاحظها والد الإعلامية الشابة على ابنتها، من بينها كثرة النوم وعدم تذكرها بعضًا من أصدقائها، فهي الحالة التي لم يطمئن إليها والدها، ليسافر إلى الكويت، حيث تقيم، ويقرر العودة بها مرة أخرى إلى البجرين.

وفي مستشفى قوة دفاع البحرين، اكتشف الأطباء وجود ثلاثة أورام في المخ، حالة صحية حرجة ناشد على إثرها الأب، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بالتدخل السريع لعلاج ابنته، فهي تحتاج لعملية عاجلة في الرأس، وهو بالفعل ما استجاب إليه الديوان الملكي.

نقلت "صابرين" إلى ألمانيا لمتابعة حالتها الصحية التي شهدت تطور ملحوظ، حيث شاركت الإعلامية البحرينية متابعيها باحتفال الطاقم الطبي بعيد ميلادها، عبر حسابها على "إنستجرام".

وقبل أسبوع شهد الحالة الصحية للإعلامية البحرينية انتكاسة، إذ فاجأ والدها المتابعين عبر حسابه على "إنستجرام"، طالبًا من الجميع الدعاء لابنته، إذ أنها تعرضت لانتكاسة خلال تلقيها إحدى جلسات العلاج.

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