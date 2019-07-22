تعرفي على لفات حجاب آخر موضة يمكن تطبيقها في 5 دقائق فقط

تبحث الصبايا عادة عن لفات حجاب آخر موضة، ولكن بنفس الوقت لا تأخذ منهن الكثير من الوقت، فالحجاب هو قطعة أساسية ترتديها الصبية بكل مشوار، أيا كان.

لهذا اخترنا لك هذا الفيديو ليساعدك في الحصول على لفات حجاب آخر موضة، لن تأخذ منك أكثر من 5 دقائق، من مدونة الموضة العالمية تسنيم شاه Tasnim shah.

لفة الحجاب بأطراف متساوية

- سوف تعتمدين على حجاب شيفون عريض وطويل، مع بطانة قطنية لترتديها تحت الحجاب.

- ضعي الحجاب على رأسك بحيث تكون الأطراف متساوية من كلا الجانبين، ثم اشبكي أحد الجانبين من المنطقة الموازية لرقبتك بالطرحة، بالجانب الآخر، بحيث تكون تحت الجانب الآخر.

- دبسي الجانب الآخر من عند أذنيك بالبطانة.

- اثني الحجاب من منطقة الرقبة، ولهذا طلبنا منك أن يكون الحجاب عريضا، لكي تضعيه على منتصف الرأس، ومن ثم ضعي الأطراف على كلا الجانبين، أو اربطيهما معا من الخلف.

- ومن الممكن أن تحصلي على أكثر من لوك بتغيير ربط الأطراف.

لفة الحجاب بأحد الجانبين أطول من الآخر

- سوف تعتمدين على نفس نوعية الحجاب وحجمه.

- ضعي الحجاب على رأسك بطريقة يكون بها أحد الجانبين أطول قليلا من الآخر.

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- اربطي الحجاب بمشبك من عند رقبتك.

- لفي الجانب الطويل على رأسك وعند الطرف ثبتيه بمشبك، واتركيه منسدلا.

لفة الحجاب المنسدلة

- سوف تضعين الحجاب فوق البطانة بحيث يكون أحد الأطراف أطول بشكل واضح من الثاني.

- أرجعي الطرف الطويل إلى الوراء مع تثبيته من عند الاذن، بحيث يكون مع الطرف الآخر الطويل بجانب واحد.

- ومن ثم تسحبين الطرف الطويل نفسه وتثبتينه عند الأذن من الآخر، وبهذا يكون مثبتا من كلا الجانبين.

- ومن ثم اسحبيه ليلف على الرأس ويأتي منسدلا، على الجانب الآخر، مع الطرف القصير.

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