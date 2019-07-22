بدء فعاليات ت ختام المهرجان العالمي للقفطان في "الداخلة" المغربية

بدأ، حفل ختام النسخة الرابعة للمهرجان الدولي للقفطان والملحفة المقام في مدينة الداخلة المغربية، والمقام في الفترة ما بين 19 و20 يوليو /تموز الجاري، في قاعة المؤتمرات بالداخلة، احتفاء في ذكرى جلوس الملك محمد السادس علي العرش.

وبدأ العديد من الحضور في التوافد على قاعة المؤتمرات بمدينة الداخلة، حيث حضر كل من والي المدينة وزوجته وعدد من السفراء والوزراء ورجال الدولة والفنانين.

وتنظم المهرجان جمعية أريج للأسرة والتضامن والتكافل، برئاسة حنان الوردي، التي حرصت على أن يخرج المهرحان في أبهى صورة له من خلال تواجد وحضور ألمع نجوم الفن المغربي، من بينهم الفنان سعيد داداس دنيا بطما والعراقي هًمام إبراهيم وإيهاب أمير، وسعيد موسكير إلى جانب أسماء مرموقة ومشهورة في عالم الأزياء والموضة على المستوى الأفريقي.

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