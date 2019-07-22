فساتين ديما الشيخلي وأسرارالإطلالة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - أثبتت ديما الشيخلي، أنها واحدة من أهم مدونات الموضة الشهيرات، والمعروفة بإطلالاتها الأنيقة والراقية في العالم العربي.

وقد تمكنت من أن تنال إعجاب آلاف رواد الإنترنت؛ حيث وصل عدد متابعيها على إنستقرام إلى أكثر من 433 ألف متابع.

وتتعامل المدونة العراقية التي تعيش في دبي، مع العديد من العلامات التجارية مثل Chaumet وFendi وLaura Mercier وCharlotte Tilbury وDior إضافة إلى YSL وSisley.

واللافت في إطلالات ديما الشيخلي، أن تبتكر هويتها الخاصة وأسلوبها الشخصي في إطلالاتها العصرية والراقية؛ حيث تعتمد كثيراً على الفساتين الناعمة والبسيطة في أغلب إطلالاتها، إضافة إلى الفساتين الكاجوال، وتنوع في الألوان؛ لأن قامتها الممشوقة تسمح لها بأن تختار ما تريد من الألوان والتصاميم.

كما وتنسق ديما الشيخلي إطلالاتها مع الإكسسوارات الناعمة والحقائب، والأحذية التي تعطي إطلالاتها لمسة راقية مميزة.

شاهدوا بعض الصور التي جمعناها من إنستقرام ديما الشيخلي، واستوحوا منها الفساتين والإكسسورات التي تعجبكم وتتناسب مع إطلالاتكم.



الأبيض في إطلالات ديما الشيخلي

ديما الشيخلي بفستان باللون الأبيض



تتطلب الأجواء الحارة عادةً ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، ودون أدنى شك يعتبر اللون الأبيض سيد الألوان الفاتحة، وعليه فهو يعتبر اللون الأفضل في فصل الصيف، ويبدو جلياً من صور ديما الشيخلي، أنها لا تتخلى عن اللون الأبيض في إطلالاتها؛ حيث ارتدت فستاناً بهذا اللون على الشاطئ، وظهرت بإطلالة أنيقة وحيوية جداً.



الدنيم في إطلالات ديما الشيخلي

ديما الشيخلي بفستان من الجينز



تعتمد ديما الشيخلي على الإطلالات الكاجوال كثيراً بحياتها، وفي الوقت عينه لا تتخلى عن الفساتين، فاختارت فستاناً من الدنيم مميزاً أظهرها بإطلالة عصرية، وتتناسب كثيراً من أجواء الصيف.

كما أنها اختارت حذاءً مميزاً من الدنيم معه إنما بلون أفتح قليلاً من الفستان، فكانت الإطلالة متناسقة جداً.

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اللون الزهري بفساتين ديما الشيخلي

ديما الشيخلي بفستان من الجينز



يعتبر اللون الزهري لوناً مثالياً لبشرة ديما الشيخلي، ولشعرها الداكن، لذلك كثيراً ما تتألق النجمة بتدرجات هذا اللون، وقد اختارت في الصورة أعلاها فستاناً من ديما الشيخلي بفستان من Chloé بقصة عصرية وحيوية.



الألوان الجرئية في إطلالات ديما الشيخلي

ديما الشيخلي باللون الأصفر



لا تخشى ديما الشيخلي أبداً، من أن تظهر في الألوان الصيفية؛ لأنها تتمتع بقوام رشيق، وقد اختارت هنا فستاناً مميزاً باللون الأصفر الخردلي وحذاء، ونسقته مع حذاء بالفرو الأبيض.

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