اطلالات عيد الأضحى على غرار الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - تسعى كل سيدة إلى الظهور بإطلالة تخطف الأنظار في الأعياد والمناسبات السعيدة حتى تلفت انتباه الجميع إلى أناقتها وجمالها.

وللحصول على هذه الإطلالة دون بحث طويل ومجهود كبير، ننصحكِ باتباع أحدث خطوط الموضة التي تروِّج لها الفاشنيستات في مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر صورٍ مميزة لهن بهذه الأزياء.

يمكنكِ الآن اختيار أجمل إطلالة بالاطلاع على هذه الصور التي جمعنا لكِ أفضلها في لإطلالة عيد لا تنسى.

الفاشينيستا شوق



استوحي إطلالة "الجمبسوت" التي برزت خلال السنوات الماضية من الفاشنيستا شوق، حيث ارتدته بتصميم واسع مع حزام على الخصر باللون البيج، ورقبة على شكل "سبعة"، وأكمام إلى نصف اليد، وأزرار كبيرة لتجميله من الصدر، وجزمة سوداء. وقد رفعت شوق شعرها باللؤلؤ الذي يعد من أبرز الصيحات في الفترة الماضية، ووضعت مكياجاً وردياً ناعماً، كما ظهرت في إطلالة مشابهة، غمرها اللون الوردي، وميَّزتها بياقة الرقبة، والجزمة المرتفعة، والأساور مختلفة اللون.

الفاشينيستا جود عزيز



كذلك، ارتدت الفاشنيستا جود عزيز "الجمبسوت"، واختارته باللون الزيتي، ولمظهر رسمي كلاسيكي، جاء بـ ياقة وجيوب، لكنه بدا عصرياً لإضافة المطاط إليه في الخصر، والسحَّاب الفضي في منتصفه.

أيضاً، تعد الفساتين خياراً مناسباً للعيد، ومن الإطلالات المميزة بها إطلالة الفاشنيستا فينيسيا التي اختارت فستاناً أسودَ قصيراً وناعماً بفتحة "السبعة" من الرقبة، وأكمام شفافة، وكعب فضي اللون، وشعر منسدل، وأطلت كذلك بفستان كحلي مورَّد، يصل إلى الركبة، و"شريطة" ناعمة من الساتان، زيَّنت خصرها ورقبتها وأطراف من أكمامها، وأكملت أناقتها بشعر "ويفي"، ومكياج وإكسسوارات بسيطة. وفي إطلالة ثالثة مختلفة تماماً، ظهرت بفستان طويل بأكمام وياقة، ونقشة الفهد الرمادية، ولكسر اللون اختارت كعباً أزرقَ، وحقيبة بنية اللون، و"حمرة" ومناكير صارخة.

الفاشينيتسا نهى نبيل



بينما نسَّقت الفاشنيستا نهى نبيل مظهرها بفستان طويل مزيِّن بالورد، دمج اللونين الأخضر والزهري، إضافة إلى حزام أسود على الخصر، واختارت أيضاً فستاناً شبيهاً بالقفطان، يكسوه اللون الأزرق، ويزيِّن أكمامه وكتفه الريش، كما ظهرت بإطلالة فخمة عبارة عن ريش حول الصدر، وأكمام شفافة، وحقيبة سوداء. وفي إطلالة ثالثة، خطفت الأضواء بفستان رمادي واسع مملوء بالورد الأسود، وشعر مموَّج قصير، وحقيبة، وساعة سوداء، وإسورة فضية. واختارت أيضاً فستاناً أخضرَ لامعاً بقصَّة فريدة من الخصر، وأكملت ملحقاته باللون الذهبي.

الفاشينيستا دانة الطويرش



أما الفاشنيستا دانة الطويرش، فأطلت بفستان قصير ذي أكمام طويلة، باللون الوردي، مزيَّنٍ بورد أنيق، ودعمت الإطلالة بأقراط بلون الورد، ومكياج وردي ناعم.

في حين، ظهرت الفاشنيستا فوز الفهد بفستان بني مزيَّنٍ بلمعةٍ وكم واحد، وقد خرج عن نمط الفساتين التقليدية بحياكة خصره ما جعله مرفوعاً، وتركت شعرها منسدلاً، وتجمَّلت بمكياج برونزي ناعم، وكعب فضي اللون.

وفي إطلالة عصرية ممزوجة بالبساطة، اعتمدت فاطمة المؤمن فستاناً سماوياً بكم منتفخ، وفتحة "السبعة" تم تصميمه بشكل ضيق من الخصر، وواسع من الأسفل، وتجمَّلت بالشعر "الويفي" الذي اعتادت عليه، وأكملت أناقتها بخواتم فضية.

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الفاشينيستا جو ياسمينا



واختارت جو ياسمينا إطلالة تناسب جميع الأعمار، حيث أطلت بفستان وردي طويل شفاف الأكمام، وشعر منسدل، وفي إطلالة مماثلة، ارتدت فستاناً أسودَ لامعاً مزيَّناً بمطاط من الأكمام، وحزام من منتصف الخصر، ورقبة دائرية.

وإن كنتِ من عاشقات صيحة البنطال الواسع، والجاكيت فيمكنكِ الاستفادة من إطلالات شوق بهذه الصيحة، حيث ارتدت جاكيتاً وردياً بأكمام طويلة مزيَّناً بريش من الكف، وحزام عند الخصر، وجيوب، وارتدت معه بلوزة بيضاء، وبنطالاً وردياً، وكعباً باللون نفسه، وتزيَّنت بإضافات فضية، ومكياج ناعم، وشعر منسدل، وباللون ذاته، فضَّلت روز مواكبة هذه الموضة، لكنها ارتدت بنطالاً ضيقاً، وجاكيتاً مربوطاً من الخصر بفتحة كم عصرية، وظهرت بشعر طبيعي.

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