موديلات جمبسوت من اسبوع الموضة للازياء الراقية خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - زيّنت مجموعة فريدة من قطع الجمبسوت منصات عروض أزياء اسبوع باريس للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020، وتشكل مصدر إلهام لكل امرأة تنشد إطلالة أنيقة وعملية في السهرات. كما عرضت دور الازياء مجموعة من بدلات رسمية للسهرة بحسب شكل الجسم>





موديلات جمبسوت من أسبوع الكوتور



- تميزت قطع الجمبسوت هذا العام بالفخامة والثراء بفضل العبايات المطرزة الطويلة التي زينت بها الـ Jumpsuits المخملية كما في عرض المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab، كما كان للكابات الطويلة المحبوكة بتطريز من نفس نمط الجمبسوت حضور لافت لدى زياد نكد Ziad Nakad.

- سطع نجم الجمبسوت الـ V Neck فكان بطل عروض ستيفن خليل Steven Khalil وطوني ورد Tony Ward، وبخلاف خصره العالي تساهم فتحة الصدر بإطالة القسم العلوي من القامة وتنحيفها لذا نرشحه للقصيرات.

موديلات جمبسوت من اسبوع الموضة للازياء



- اذا كنتِ قصيرة القامة تجنبي قطع الجمبسوت المزودة بأحزمة بألوان غير مطابقة مع كامل الطلة مثل التصاميم التي جلبناها لكِ من عروض شانيل Chanel وأزاروا كوتور Azzaro Couture أيضًا الموديل المزدان بعقدة كبيرة حول الخصر من توقيع اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika.



بدلات رسمية للسهرة آخر موضة بحسب شكل الجسم

بدلات رسمية للسهرة





- بوحي من الحضارة الصينية قدم المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab مجموعة لا تنسي من أزياء اسبوع باريس للهوت كوتور، وأدرج تشكيلة فخمة من بدلات السهرة التي تألفت من توب Peplum وبنطال واسع، أستعيني بهذا التصميم لتخفي ترهلات الخصر والأفخاذ.

- تهادت عارضات المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra ببدلات شديدة الفخامة تميزت بالذيل الطويل المنبثق عن السترة، أعتمدي لتوحي بأن قامتك أطول مما هى عليه.

بدلات رسمية للسهرة



- لاحظنا الحضور الكبير للبدلات المؤلفة من بناطيل واسعة كما في مجموعات شانيل Chanel وجورجيو أرماني Giorgio Armani، أستعيني بها لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة أو النحيفة.

- برزت هذا الموسم صيحة البدلات المؤلفة من جاكيت وبنطال بلونين غير متطابقين مثل الموديلات التي رصدناها لدى ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier وجورجيو أرماني Giorgio Armani، تفادي هذا الستايل اذا كنتِ قصيرة القامة لأنها ستظهرك بقامة مقسومة إلى جزئين ومن هنا سيتركز النظر على مشكلة القصر.

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