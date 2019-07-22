للرجل.. موديلات ساعات ننصحك بها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - دائمًا ما يبحث الشباب عن أفضل الساعات وأجملها، لأنها من أهم نقاط الأناقة التي تُبرز اطلالتهم، فهي ليست مجرّد اكسسوار عادي أو تفصيلي، بل قطعة أساسية وجزء لا يتجزّأ من مظهرهم العام، إذ إنها تعكس أناقتهم وشخصياتهم الفريدة مهما اختلف الزمن، وتطورت أساليب الحياة.

الساعات الملونة آخر موضة صيف 2019



وعلى الرغم من أنّ موضوع اختيار الساعات لدى النساء أكثر سهولة من عند الرجال، نظرًا لتعدد الاكسسوارات المتناسقة لدى النساء، إلا أنّ اختيار الرجل للساعة، من الأمور المعقدة نظرًا لأنها القطعة الأساس في اكسسواراته.



وقد جمعنا لك بعض أنواع ساعات لتختار منها ما يتناسب مع اطلالاتِك



الساعات الرياضية

Caption



تضيف الساعات الرياضية إلى الملابس "الكاجول" لمسة جمالية، إذ تمنح الرجل اطلالة عصرية، أنيقة، فهي لم تعد حكرًا على الرياضيين فقط، فيرتديها العديد من الشباب بهدف الظهور بـ "لوك" جذاب وأكثر شبابًا.



الساعات الذكية

الساعات الذكية



تنوعت الساعات الرياضية الرجالية الرائجة في 2019 ما بين ساعات تحتفظ بالشكل والوظائف الأساسية للساعات الكلاسيكية المعروفة، وبين ساعات ذكية مزودة بتكنولوجيا حديثة، مثل إمكان قياس نبضات القلب وضغط الدم، وتحديد الأماكن، وغيرها من الوظائف الأخرى التي أصبحت أساسية في حياة الرجل.

Advertisements



الساعات الجلد

ساعات من الجلد



هي خيار عملي يضفي الكثير من الأناقة على اطلالة الرجل، وتصل لمختلف المناسبات، إنما يجب أن تحرص على أن تكون من ماركات معروفة كي تضمن جودتها وأناقتها.



الساعات المعدنية

ساعة معدنية



قد تكون الأكثر فخامة يعتمدها كثير من الرجال، وتناسب أيضًا البدل الرسمية والاطلالات الأنيقة، بخاصة للشاب الثلاثيني والأربعيني في المناسبات الليلية، أو أثناء الذهاب إلى العمل.



نصائح عند اختيار ساعة اليد:



- حدد أسلوبك

إنّ الساعات الكلاسيكية التي تعتمد البساطة في التصميم، هي الأنسب للزي والمناسبات الرسمية الجادة، بينما الساعات الرياضية التي تحتوي وظائف مثل الرؤية الليلية، قياس المسافات، أو مزودة ببوصلة، فهي تناسب الحياة خارج المكاتب وأماكن العمل، حيث إنها صُمّمت من أجل القيام بمهام محددة، وليس لتبدو كساعة أنيقة .

- حدد حجم وجه الساعة

من الأشياء التي يجب أن تراعيها عند شرائك ساعة اليد، هو حجم وجهها بالمقارنة بالساعد الذي سيرتديها !فالساعات ذات الوجوه الصغيرة ستبدو كالساعات النسائية إذا ارتداها أصحاب السواعد الضخمة أو الممتلئة، وفي كل الأحوال فإنّ الساعات ذات الوجوه الكبيرة صارت موضة بذاتها هذه الأيام، فلا بأس إذن من ارتدائها تحت أيّ وضع.

- حدد لون الساعة و السوار

يميل الكثيرون إلى اختيار ألوان زاهية للساعة والسوار معًا، ورغم أنّ هذا لا بأس به أحيانًا، إلا أنه عند التفكير الجيد يجب أولًا اختيار ألوان تتناسب مع ما هو موجود في خزانة ملابسك، فلا يمكنك أن تختار الساعة بمعزل عن بقية الملابس .

ساعات نسائية فاخرة موضة 2019 من أرقى الدور