صور: النجمات بتوقيع إيلي صعب في زفاف نجله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - ضجّت وسائل الإعلام العربية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحفل زفاف إيلي جونيور، نجل المصمم العالمي إيلي صعب، بعد أن استمر لمدة 3 أيام منذ يوم الجمعة 19 وحتى الأحد 21 تموز / يوليو 2019.

وعلى الرغم من أنّ العروس خطفت الأنظار بجمالها وباطلالاتها الـ4، التي اختارتها جميعها من تصميم والد زوجها إيلي صعب، إلا أنها لم تكن الوحيدة التي تألقت بالحفل، بل فعلت ذلك الكثير من الضيفات اللواتي حضرن حفل الزفاف بكامل أناقتهن، من بينهم النجمات العربيات والعالميات، وعارضات الأزياء، والفاشينيستاز والبلوغرز.

وقد عمد بعض النجمات إلى ارتداء تصميمات أيضًا من توقيع والد العريس إيلي صعب، حتى تحول الحفل إلى مهرجان للاحتفال بأزياء المصمم العالمي إيلي صعب.



شاهدوا اطلالات بعض النجمات اللواتي تألقن بتصميمات إيلي صعب:



نانسي عجرم

إطلالة نانسي عجرم



تألقت نانسي عجرم التي أحيت الزفاف، بفستان باللون الأسود فوقه بليزر من الأسود القطيفة، من تصميم إيلي صعب لخريف 2019.



جوليا بطرس

جوليا بطرس



كعادتها اختارت النجمة جوليا بطرس اطلالة محتشمة، حيث حضرت الحفل بفستان من اللون الأخضر مزين بالترتر اللامع، تحته بطانة من اللون البيج، وبأكمام طويلة، يتوسطه حزام رقيق عند الخصر.

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إليسا

إليسا



ارتدت الفنانة اللبنانية إليسا، فستانين من توقيع والد العريس، فخلال حضورها الحفل الأول، اختارت تصميمًا من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية ربيع / صيف ٢٠١٩، المستوحاة من جزر البحر الكاريبي.



أما الاختيار الثاني فكان فستانًا أسود مطرزًا بالألوان "أوف شولدر"، من مجموعة إيلي صعب 2019 للأزياء الراقية.



هيفاء وهبي

هيفاء وهبي



تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في حفل الزفاف بفستان مميز من اللون الأزرق اللامع، من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية 2018 والمستوحاة من الأمازون.



زوجة إيلي صعب

زوجة إيلي صعب



تمكنت كلودين زوجة المصمم إيلي صعب، من خطف الأنظار حتى من العروس، بعد أن تصدّر جمالها واطلالاتها، المواقع الإخبارية، إضافة إلى الشبه الكبير بينها وبين العروس، وقد تألقت كلودين بـ4 اطلالات مميزة من تصميم زوجها.