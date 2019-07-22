جلابيات وقفاطين 2019 لكشخة عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - خصصت دور الأزياء العالمية جانبًا من عروض الأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2019 للتصميمات الساترة المستوحاة من ستايل الجلابيات والقفاطين الشرقية.

نضع بين يديكِ باقة من أجمل الموديلات لتنتقي منها ما يجعلكِ محطّ الأنظار في عيد الأضحى.

Balmain





جلابيات ماركات عالمية



- من أكثر التصميمات التي أحببناها، حمل توقيع دار بالمانBalmain، والميزة الأساسية فيه، كونه يناسب النهار والمساء بفضل خامته الفاخرة والحزام العريض الذي يزيّن الخصر، نسقيه مع الجينز أثناء النهار، ومع بنطال أبيض بقصة كلاسيكية في المساء.

Balenciaga







ألوان جلابيات 2019

- كان الأزرق الصارخ القاسم المشترك في الكثير من مجموعات الريزورت، ومجموعات الأزياء الجاهزة هذا العام، فتألقت عارضة ماركة بالينسياغا Balenciaga بتصميم أنيق بياقة عالية تمكنكِ من تنسيقه مع التوربان، كما لفتنا القفطان الذي حمل توقيع بادجلي ميشكاBadgleyMischkaوالذي أزدان بالورود الكبيرة البارزة حول منطقة الرقبة والكتف، وننصحكِ بتنسيقه مع حقيبة وحذاء باللون الفضي في المساء.

- لا غنًى عن القفاطين السوداء في مختلف المواسم، فهى قطعة أساسية في خزانة كل امرأة عربية، جربي تنسيق تصميم فالنتينو Valentino مع حقيبة كلاتش مطرزة في المساء، وانتعلي صندالًا بلون معدني لنفح الطلة بلمسة ثرية أنيقة.

- التصميمات المستوحاة من ستايل الجلابيات كانت حاضرة لدى ايسي مياكيIssey Miyake، Akris وماكس مارا Max Mara، تألقي بواحد منها خلال نهار العيد، ونسقيها مع حقيبة Shopper كبيرة، وصندال بلاتفورم مريح.

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