اكسسوارات الشعر : العقدة لإطلالة أنثوية ناعمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - العُقَد لطيفة وأنثويّة الطابع، تضفي الكثير من السحر على الاطلالة، وربّما أيضًا القليل من النفحات البنّاتية، ولكن من دون أن تؤثّر على جاذبية السيدة التي تختارها لإكمال اطلالتها.
بعض العقد أتى ناعمًا، وبعضها الآخر ضخمًا، لكنّ التأثير كان واحدًا في كلا الحالتين.
رصدنا هذه الصيحة لدى آنّا سوي Anna Sui ودولتشي أند غابّانا Dolce & Gabbana وإميليا ويكستيد Emilia Wickstead وجيريمي سكوت Jeremy Scott وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta
ورودارتيه Rodarte وغيرها كثر…
نصائح لارتداء هذه الصيحة
- لا ترتدي عقودًا لا صخمة ولا رفيعة مع هذه الصيحة، لكي تسلطي الضوء بشكل أساسي على العقدة.
- ارفعي شعركِ بطريقة ناعمة لكي تُبرزي جمالية الاكسسوارات المزينة بأزيائِك.
- نسقي اكسسوارات متناغمة مع هذه العقدة من حيث الحقيبة والحذاء لإنشاء تناغم جميل.
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