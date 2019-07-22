كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 07:35 مساءً - البحث عن اطلالة مميزة ومختلفة، أمر ترغب به كل الصبايا، لكنّ الأهم من ذلك هو اختيار الستايل الذي يناسب شكل أجسامنا، لأنه سوف يحدد بشكل كبير كيف نبدو، وكلما كان اختيار تصميم القطع مناسبًا لطبيعة أجسامنا، كل ما ظهرنا بأفضل شكل لدينا.

واليوم سيكون حديثنا عن الصبايا الممتلئات المحجبات، وطريقة تنسيق القطع مع بعضها البعض، والتي اخترناها لكِ من مدونة الموضة المصرية نورهان حسن، التي تستطيع تنسيق القطع المختلفة بطريقة ذكية وعصرية تناسب شكل جسمها وحجابها في الوقت نفسه.

فساتين صيفية مفتوحة من الأمام مع الجينز

إطلالات تناسب الممتلئات من المدونة نورهان حسن

من القطع المهمّة التي ننصح أيّ محجبة أن تكون بخزانتها، هو اختيار الفساتين الصيفية المفتوحة من الأمام، مع تصميمها الضيق نسبيًّا الذي يُبرز جمال خصرها، ومن الأفضل أن تكون بحزام الخصر، وارتداؤها بطريقة مفتوحة مع الجينز سوف يجعل شكل أردافكِ يبدو أنحف، ويبدو الفستان واسعًا وانسيابيًّا كما فعت نورهان حسن.

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فساتين بولكا دون بألوان داكنة

الفساتين البولكا دون بألوان داكنة



عند اختيار التصميمات البولكا دوت للممتلئات، دائمًا اعتمدي أن تكون أرضية الفستان أو أيًّا كانت القطعة التي سوف ترتدينها، باللون الداكن، وتكون النقط هي باللون الفاتح، ويكون حجمها صغيرًا قدر الإمكان، كخدعة تعكسين بها تركيز العينين.

وقد اعتمدت نورهان حسن هذه الفكرة، باختيارها الفستان البولكا دوت باللون الأسود المنقط بالأبيض، نسقت معه حجاب بولكا دوت أيضًا، لاطلالة محايدة ومتناسقة.



تنانير عالية الخصر

التنانير عالية الخصر





عادت موضة التنانير عالية الخصر مرة أخرى لتسيطر على عالم الموضة، فلِمَ لا تتحلّين بمزيد من الأنوثة بهذه الموديلات المناسبة، والتي تجعلكِ تبدين نحيفةً بالتركيز على خصرِك، ولا تجعل شكل جسمكِ يبدو كقطعة واحدة.

يمكنكِ اخيتار هذا اللوك من نورهان حسن، بالتنورة المعرقة بالورود، مع البلوزة المكشكشة بالورود، وإن كنتِ ممتلئة جدًّا من الجزء العلوي، ننصحكِ بالتخلي عن البلوزات المكشكشة، وارتداء قميص أكثر هدوءًا من دون تفاصيل.



تصميمات متعددة الطبقات

التصميمات متعددة الطبقات





لفتنا هذا الفستان متعدد الطبقات من نورهان حسن، وهو أحد التصميمات التي ظهرت بشكل كبير هذا الصيف، الشكل الطبقي يزيدكِ طولًا، وبالتالي يزيدكِ نحافة، اعتمديه مع طبقات بسيطة وهادئة، كهذا التايور الضيق من الخصر بطبقة واحدة، انسيابية وناعمة.