وقعت في غرام تمثال الحرية قبله.. بريطانية تخطط للزواج بـ"شمعدان"

وقعت فتاة بريطانية في غرام شمعدان اشترته قبل فترة من أحد المزادات عبر الإنترنت، إذ أعلنت أماندا ليبرتي صاحبة الـ35 عامًا، استعدادها ونيتها الزواج بشكل غير رسمي من "الشمعدان" الذي اشترته بـ400 جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

"كثيرون اعتبروا ما أفعله ضرب من الجنون.. لكني لست مجنونة".. هكذا وصفت أماندا حالة الحب الغريبة التي تعيشها مع الشمعدان، فهي تعتني به كل ليلة وتنظفه، كما أنّها ارتدت خاتم الخطوبة في نية للإعلان عن الخطوبة.

وتميزت "أماندا" بحبها للتحف والتماثيل، فقبل شرائها الشمعدان، كانت تعشق تمثال الحرية بأمريكا.

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