بالصور.. مراهقة تحتفل بعيد ميلادها الـ18: تكلف نصف مليون جنيه

"عيد ميلاد أسطوري" حلمت به الفتاة الفلبينية دانيكا كارميلينا، وحظيّت فيه في النهاية، إذ خططت قبل عدة أشهر له، ليظهر في النهاية بشكل استثنائي أبهر كل من حضره.

الفتاة المراهقة خططت للاحتفال بعيد ميلادها الذي أصبح مثل حفلات الزفاف في حفل حمل اسم "بحيرة البجع"، وحضره 170 مدعوا، وتكلف نحو 28 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 476 ألف جنيه مصري.

صحيفة "ذا صن" نشرت جانبا من تفاصيل الحفل، الذي تضمن بوفيه مفتوح ومسابقات وهدايا للفائزين وتورتة من 5 أدوار، بينما استقبلت الفتاة هدايا عيد ميلادها في حقائب من علامة "لوي فيتون" الشهيرة، وارتدت خلال حفلها فستانين تكلف الواحد أكثر من 132 ألف جنيه، وبدت مثل الأميرات في الفستان الوردي، أما الآخر فكان من أسود كلاسيكي.

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وقال والدها الذي يعمل مهندس مدني، إنّ الوقت مناسب تماما لإقامة الحفل، إذ تبلغ ابنته السن القانونية، وتخرج من طور الأطفال.

وتبدأ الفتاة المدللة دراسة الطب في سبتمبر المقبل، لكنها قبل ذلك احتفلت بعيد ميلاد أسطوري، أحيّته فرقة غنائية "أوركسترا" كاملة.

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