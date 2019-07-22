بعد وفاة طفلة في تدريب سباحة.. 3 نصائح لحماية طفلك من الغرق

شهدت محافظة الفيوم حادثا مأساويا صباح اليوم، بعد غرق طفلة في أثناء التدريب بحمام سباحة غير مرخص في نادي الرحاب بالفيوم، وفقا لبيان أمني صباح اليوم.

وفيما يلي مجموعة من النصائح قدّمها موقع WIKIHOW للآباء، لتعليمها للأطفال للتعامل سريعا عند الشعور بالغرق.

وضع اليدين على سطح الماء

يجب وضع اليدين على سطح الماء وعدم تركها في الأسفل أو رفعها إلى الأعلى، إذ تقلل هذه الوضعية فرص الغرق.

Advertisements

تحريك القدمين

يجب تحريك القدمين سريعا لدفع الماء بضمهما سويا، وإبعادهما عن بعضهما للتقدم نحو السطح، وتحريك الرأس والكتفين عند الخروج تجنبا للسكتة الدماغية.

استنشاق الأكسجين

يجب استنشاق كمية كافية من الأكسجين بالرئتين عند الشعور بالخطر، لاستغلالها في البقاء لمدة أطول تحت الماء، حتى الصعود للسطح مجددا.

​