"قلوب وأدعية".. فتيات عائلة الشرنوبي يدعمنه ضد الطباخ

دعمت رشا الشرنوبي شقيقة الفنان محمد الشرنوبي، وابنة عمه الفنانة الشابة هاجر، في أزمته مع خطيبته السابقة ومديرة أعماله المنتجة سارة الطباخ، عقب سرد الأخير تفاصيل علاقتهما في منشور طويل نشره عبر حسابه على "فيس بوك"، أكد خلاله أنّ علاقتهما انتهت قبل عدة أشهر.

بيان الشرنوبي

أعلن الشرنوبي انتهاء ارتباطه بالطباخ في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من خطبتهما التي تسببت له في مشكلات أسرية -حسب قوله-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه.

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شاركت شقيقة الشرنوبي منشو الأخير عبر حسابها على "فيس بوك"، مُعلقة: "الحقيقة كلها، ربنا يحفظك يا حبيبي من كل شر يا رب".

كما شاركت هاجر الشرنوبي، نجلة عم الفنان الشاب، منشوره هي الأخرى، وعلقت: "ربنا يحفظك يا حبيبي من كل شر يا رب ويصلح الأحوال".

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وشاركت متابعيها بصورة تجمعهما سويًا، ظهر خلالها محمد وهو يضع يديه على كتفها، واكتفت بوضع "قلب" على الصورة.

وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت الطباخ عبر حسابها على "إنستجرام" خطبتها للشرنوبي، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض أفراد أسرتها، أطلّت فيه العروس بزي أحمر، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".

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