بعد انفصاله عن هنا شيحة.. فلوكس ينشر مقطع من أغنية الهضبة ومتابعوه: شكله بيحبها"

"انفصلنا فعليًا منذ 3 أشهر، ولم تزعجني تلك الأحاديث حول الانفصال، فأنا استعد لتصوير دوري الجديد في مسلسل (نصيبي وقسمتك)".. بهذه الكلمات أعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس.

وأوضحت هنا في تصريح لـ"الوطن" توقيت الطلاق، الذي سبقه العديد من الشائعات بشأن علاقتهما، وإلغاء متابعة كلاهما للآخر على "إنستجرام"، وحذف فلوكس صورهما من حسابه الشخصي.

رد فعل فلوكس الأول

لم يعلق فلوكس على ما تردد بشأن انفصاله عن هنا، واكتفى بنشر مقطع من أغنية الهضبة الجديدة "بحبه" أمس، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وتفاعل العديد من المتابعين مع مقطع الفيديو الذي نشره فلوكس، مرجحين أنّه موجّها لـ"هنا"، إذ علق أحدهم: "ارجع لهنا بنحبكم مع بعض أوي"، وأضاف آخر: "شكلوا بيحبها لسّه".

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فلوكس يحتفظ بالذكريات

رغم إعلان هنا انفصالها عن فلوكس، إلا أنّ الأخير ما زال يحتفظ بصورهما سويًا عبر حسابه على "إنستجرام"، فضلًا عن صور "شهر العسل".

وكان الثنائي ألغى متابعة بعضهما على "إنستجرام" 3 مرات من قبل خلال فترة زواجهما، الأولى في أكتوبر 2018، والثانية في مارس الماضي، والمرة الأخيرة في 24 أبريل 2019، زاعمين أنّ ما حدث "خطأ تقني" في الموقع.

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