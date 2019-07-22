إعلامية كويتية تنعى صابرين بورشيد: ادعولها يا جماعة الخير

نعت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على "إنستجرام"، الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد التي توفيت صباح اليوم، بنشر صورة مجمعة للراحلة قبل مرضها، ومن داخل العناية المركزة، بعد تعرضها لانتكاسة في أثناء تلقيها العلاج بتركيا.

وأرفقت الإعلامية تعليقا على الصورة قائلة: "الفنانة والمذيعة صابرين بورشيد في ذمة الله بعد صراع مع المرض، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويغفر لها وينزلها منزل حسن ويحشرها مع الأنبياء والصالحين والله يصبر أهلها، ادعولها يا جماعة الخير، الدعاء رزق الميت".

وكان أحمد بورشيد والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، أعلن وفاتها صباح اليوم عبر حسابه على "إنستجرام"، متأثرة بإصابتها بـ3 أورام في المخ.

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ونشر والدها صورة لها وأرفق تعليقًا معها أعلن فيه وفاتها، قائلًا: "ماتت صابرين.. عظم الله أجركم، لله ما أعطى ولله ما أخذ".

وكان والد صابرين أعلن في أبريل 2019 أنّ حياتها في خطر وتحتاج إلى عمليه عاجلة، وتعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار، وناشد ملك البحرين لعلاج ابنته في أسرع وقت، واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات أسرة "بورشيد" وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للعلاج في الخارج، إذ وجّهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.

يذكر أنّ بورشيد بدأت العمل في تقديم البرامج في تلفزيون البحرين في 2009، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز مذيعيها، وقدمت برنامج مسابقات في رمضان 2010، حظى بمتابعة الكثير من المشاهدين في البحرين والخليج.

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