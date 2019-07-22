"البيج الفاتح" لون شعر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت صيحة جمالية في لون الشعر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وأثارت هوس النساء في آسيا الشرقية وتحديدا في اليابان وسنغافورة، استوحي منهنّ واعتمدي هذا اللون الذي يأتي باللون البيج الفاتح.. اكتشفي ما هي هذه الصيحة في ما يلي!

مثلما يدلّ اسمها، هذه الصيحة الجمالية مستوحاة من لون الشاي الممزوج بالحليب، الذي يشكلّ لون بيج فاتح مائل إلى البيج الكريمي. هذا التدرّج ليس داكناً للغاية وليس فاتحاً، بل إنه يأتي ما بين البني الفاتح والأشقر الداكن. هذا الأمر يجعل من هذه الصيحة مناسبة لكل السيّدات مهما كان لون بشرتهنّ! كما من الأسباب الإضافية التي تؤكد أنه عليكِ اعتماد هذا اللون هو أنه يساهم في تفتيح بشرتكِ. لذلك، لا تتردّدي في اعتماد هذه الصرعة الجمالية.

لون الشعر Milk Tea Hair شكّل هوس السيّدات وتحديداً نساء آسيا الشرقية في اليابان وسنغفورة حيث لجأن إليه! لهذه الغاية، نشرت العديد من السيدات ودور التجميل صور تظهر هذا اللون، مرفقة بهاشتاق #milkteahair.

للجوء إلى هذا اللون، احرصي على الإستعانة بخبير تجميل وذلك كي تتأكدي من نجاح تطبيقه وتجنّب تضرر الشعر. كما من المفضّل أن يحرص خبير التجميل على الإبتعاد عن ألوان الذهبي عند الأطراف والإستعانة به فقط لتلوين الجذور، منتقلاً من الألوان الدافئة عند الجذور إلى الألوان الفاتحة عند الأطراف والتي تنضمّ إلى تدرّجات الـAsh.

من جهةٍ أخرى، من الضروري اتّباع بعض الخطوات للمحافظة على الشعر الملون وجعله يدوم طويلاً. إليكِ أدناه أهمّ النصائح للحفاظ على الشعر الملون.

تجنّبي الاستحمام بمياه ساخنة

المياه الساخنة تلعب دوراً سلبياً في المحافظة على لون الشعر إذ تؤدّي إلى بهتان الخصلات. لذلك، احرصي على الاستحمام بمياه باردة، وذلك لتجنّب هذه المشلكة وللمحافظة على لون الصبغة لأطول مدّة ممكنة.

لا تغسلي شعركِ بكثرة

كلّما ابتعدتِ عن غسل الشعر لوقت طويل، كلّما حافظتِ أكثر فأكثر على الشعر الملون. لذلك، احرصي قدر الإمكان على عدم غسل الشعر بكثرة وذلك للمحافظة على خصلاتكِ المصبوغة.

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استخدمي شامبو مخصّص للشعر الملون

للمحافظة على لون شعركِ ولتجنّب بهتان الخصلات، من الضروري استخدام شامبو مخصّص للشعر المصبوغ! احرصي على استخدام المتسحضرات الخالية من الكبريت والسولفات.

لا تستخدمي السشوار وفير الشعر بكثرة

إن لم تستخدمي السشوار وفير الشعر لمدة أسبوع على الأقلّ بعد صبغ الشعر، فستحرصين على المحافظة على لونه و عدم بهتان الخصلات. تماماً مثل المياه الساخنة، الأدوات الساخنة مثل السيشوار والفير، تلعب تؤثر سلباً على الشعر الملون. إن أردتِ استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة، احرصي على تطبيق مستحضرات تحمي شعركِ من الحرارة العالية.

احمي شعركِ من أشعة الشمس الضارة

تماماً مثلما تحتاج بشرتكِ لواقي الشمس، كذلك هو الأمر أيضاً بالنسبة لشعركِ! احرصي على تطبيق واقي شمس على خصلاتكِ وذلك للمحافظة عليها، كما أن هذه الخطوة ستحافظ أيضاً على الشعر المصبوغ. كذلك، عند التوجّه إلى البحر، احرصي على ارتداء قبّعة وذلك لحماية شعركِ من أشعة الشمس الضارة.

حاربي جفاف شعركِ

محاربة جفاف شعركِ يلعب دوراً مهماً في في تجنّب بهتان الشعر المصبوغ. لذلك، احرصي على استخدام قناع مرطّب للشعر مرّة في الأسبوع وبلسم لتنعيم الشعر. كما من الضروري شرب كمية وافرة من المياه، وذلك للمحافظة على الشعر الملون.

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