اتباعها يطيل عمر الأزياء.. معاني الرموز الموجودة على "تيكت" الملابس الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

غالبًا ما تغسل ربات المنزل، الملابس، دون الانتباه للرموز الموجودة على المُلصق الخاص أو المُعلق بالملابس، ما يضعها أمام مشكلات عديدة، منها انكماش الملابس أو تغير لونها، أو التقاطها لكمية من الوبر، الأمر الذي يعد مزعجًا.

يستعرض "الخليج 365" خلال النقاط التالية معاني رموز تلك الملصقات؛ كي تُخبرك عن كل شيء تحتاجِ إلى معرفته حول كيفية غسل قطعة الملابس، وفقًا لـ"بيزنس إنسايدر".

1- منظر جانبي لوعاء بداخله كوب مياه

تشير علامة هذه الصورة، إلى درجة الحرارة وإعدادات الغسالة التي عليكِ أن تستخدمها لغسل الملابس، فإذا كان الوعاء فارغًا فيعني إمكانية غسل الملابس، وإذا كان يوجد رقمًا مكتوبًا، يشير ذلك إلى درجة الحرارة المئوية التي ينبغي استخدامها.

أما إذا كان يوجد شكل يد بدلًا من الرقم، يعني أنه ينبغي غسل القطعة يدويًا، بينما يعنى حرف X يعني عدم غسلها.

وإذا وجدت نقاط موضوعة داخل كوب الماء، فهي ترمز لتعليمات الغسيل إلى درجة الحرارة المثالية للغسيل، فالنقطة الواحدة تعني أن الماء البارد هو الأفضل للغسيل، والنقطتان للغسيل بالماء الدافئ، والثلاث نقاط للماء الساخن، وينطبق الأمر على معلومات التجفيف.

بينما ظهور الخط الصغير تحت الكوب يشير إلى أفضل دورة للغسيل، وفي حال عدم وجوده يتم الغسيل بالطريقة العادية، أما وجود خط واحد يعني الضغط المتواصل، والخطان يشيران إلى دورة غسيل خفيفة، وينطبق نفس الأمر على دورات التجفيف.

- هناك رموز أخرى تشير إلى تعليمات خاصة بالتجفيف، إذ إن اليد تعني أن عليك غسل الملابس بشكل يدوي، أما علامة إكس عليها فتعني لا تفعل ذلك، أما الدائرة تخبرك بضرورة إرسال تلك الملابس إلى محلات التنظيف المتخصصة.

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2- شكل المثلث

يشير شكل المثلث إلى التبييض، حيث يعني المثلث الأبيض إمكانية تبييض القطعة ويعني المثلث الأسود أو X بعدم قابليتها للتبييض، أما المثلث الذي يوجد فيه خطوط عديدة يشير إلى إمكانية استخدام مسحوق تبييض أكسجين فقط.

3- الدائرة المرسومة بداخله مربع

يشير الصندوق المرسوم بداخله دائرة إلى كيفية استخدام المجفف، حيث يعني وجود نقطة واحدة تجفيفه في درجة حرارة منخفضة، ويعني وجود نقطتين تجفيفه في درجة حرارة معتدلة أو العادية، بينما يعني حرف X أنه ينبغي عدم استخدام المجفف.

يعني الصندوق العادي أنه ينبغي تجفيف القطعة على الحبل (إذا وُجد قوس على الأعلى)، أو تجفيفها معلقة (إذا وُجد ثلاثة خطوط عمودية في الصندوق).

4- صورة المكواة

تعني صورة المكواة درجة الحرارة التي تُستخدم لكي قطعة الملابس، فإذا وجدت رمز الكي بنقطة واحدة تعني درجة حرارة منخفضة، والعلامة ذات النقطتان تعني درجة حرارة متوسطة، والثلاث درجات تعني درجة حرارة مرتفعة، بينما يعني حرف X أنه ينبغي عدم استخدام مكواة.