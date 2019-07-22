مكياج ترابي جذاب... طبقيه بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 04:17 مساءً - يتلاءم المكياج الترابي مع مختلف الأوقات والمناسبات، حيث بإمكانك اعتماده في الحياة العملية اليومية أو خلال السهرات المسائية، بالتالي يعد من أساليب المكياج الرائجة جداً بين النساء، حيث يبقى متصدراً عالم المكياج في المواسم كافة.

فإن كنت من محبات المكياج الترابي، سنقدم لك طريقة تطبيقه بخطوات سهلة، لتحصلي على إطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة.



مكياج البشرة

في البداية، قومي بتطبيق البرايمر، من ثم ضعي كريم الأساس الملائم للون بشرتك بواسطة الاسفنجة، ووزعيه بشكل متساو على الوجه والرقبة. بعدها، ضعي القليل من الكونسيلر تحت العين بلون أغمق قليلاً من لون كريم الأساس، وذلك لمنح عينيك الإشراقة وإخفاء الهالات السوداء وآثار التعب وغيرها من الشوائب. ولإضاءة الوجه، طبقي مضيء الوجه على عظمتي الوجنتين والجبهة وفوق الشفاه العليا وتحت الشفاه السفلى، فهو يعمل أيضاً على تسليط الضوء على مكامن الجمال في وجهك.

مكياج ترابي



مكياج العيون

قومي أولاً، بتطبيق ظل العين البني الفاتح على كامل الجفن العلوي بواسطة الفرشاة، من ثم ضعي الظل الأغمق على الجفن المتحرك عند زاوية العين الخارجية، واحرصي على دمج ظلال العيون بالفرشاة للحصول على مكياج مثالي لا تشوبه شائبة. كذلك، استخدمي الظل البيج الفاتح تحت الحاجب. ولتحديد العين من الداخل، استخدمي الأيلاينر الأسود، مركزةً على الجفن العلوي والسفلي، وقومي برسم الأيلاينر المجنح على زاوية العين الخارجية. ولإضفاء لمسة مميزة على مكياج العيون، ارسمي خطاً ناعماً على الجفن السفلي بظل العين البني الغامق الذي استخدمته سابقاً. بعدها، استخدمي الرموش الاصطناعية لإطلالة فخمة، واملئي الفراغات في حاجبيك بطريقة طبيعية ناعمة.

مكياج عيون ترابي



مكياج الشفاه

ليس أفضل من أحمر الشفاه النيود الطبيعي لاستخدامه مع المكياج الترابي. لذلك، قومي بملء شفتيك بأحمر الشفاه النيود القريب الى لون بشرتك، واحرصي على تطبيقه بشكل متقن للحصول على مكياج متكامل وإطلالة مثالية.

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