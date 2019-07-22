خلطة تبييض الوجه والرقبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 04:17 مساءً - لبشرة الوجه والرقبة خلطات طبيعية مبيّضة ضد الاسمرار، ليكِ خلطات طبيعية من المنزل لتبييض الوجه والرقبة في خطوات سهلة وسريعة ذات نتائج مبهرة.



خلطة تبيض الوجه والرقبة

الكركم لتفتيح البشرة



المكوّنات:

العسل والكركم والليمون



فائدتها:

تعدّ خلطة الليمون والعسل والكركم من أهم خلطات التبييض لبشرة الوجه والرقبة. بتطبيقها على وجهكِ ورقبتكِ تحصدين من خلالها نتائج فورية ومرضية تعدكِ ببشرة نقيّة وفاتحة اللون. يمكنكِ اعتمادها 3 مرات في الأسبوع لنتائج سريعة، مع أهمية تأمين الوقاية العالية للبشرة ضد أشعة الشمس الحارقة.

احرصي بعد إزالة القناع على مسح البشرة بماء الورد المنقّي والمفتّح للبشرة.



خلطة تبيض الوجه والرقبة

خلطة الصبّار واللبن والشوفان



المكونات:

جل الصبّار واللبن والشوفان



طريقة التحضير:

اخلطي مقادير متساوية من جل الصبّار الذي يحتوي على مكونات فاعلة في ترطيب وتفتيح البشرة، مع الزبادي الطبيعي كامل الدسم، ومسحوق الشوفان والحمص المطحون، لتحصلي على عجينة متماسكة بعض الشيء.



طريقة الاستخدام:

اِفرديها العجينة بلطف على كامل البشرة، واتركي القناع لمدة 20 دقيقة. بواسطة أصابعكِ يمكنكِ فرك البشرة برفق بدءًا من الوجه إلى أسفل الرقبة، ثم مرري مكعّبات الثلج الباردة على كامل البشرة، فذلك يساعد على إنعاشها وتعزيز نضارتها من أول استخدام للقناع.



خلطة تبيض الوجه والرقبة

خلطة الموز وحليب البودرة مع العسل



المكوّنات:

خلطة الموز وحليب البودرة مع العسل.



طريقة التحضير:

أخلطي ملعقة كبيرة من حليب البودرة وملعقة كبيرة من العسل، وملعقتين من الليمون ونصف حبة من الموز المهروس الطازج.

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طريقة الاستخدام:

وزّعي الخلطة على كامل البشرة واتركيها لتجف تمامًا، ثم اغسلي الوجه والرقبة بالماء البارد. يمكنكِ تمرير مكعبات عصير الخيار المجمّدة في آخر الجلسة لإنعاش البشرة وتعزيز نتائج خلطة التبييض.



مدة تطبيق الأقنعة



استمري على هذه الأقنعة الطبيعية والمنزلية لمدة أسبوعين، واحصلي على بشرة متوهجة وفاتحة اللون خالية من مشاكل الاسمرار والتبقع، بعيدًا عن اللون الباهت والأشعة الحارقة والمشوهّة لجمال ونضارة بشرة الوجه والرقبة.



نصائح لبشرة بيضاء على الدوام

نصائح هامة لبشرة بيضاء دائماً



اعتمدي هذه النصائح من خبيرات علاجات البشرة لتفوزي ببشرة نقية ونضرة وخالية من كلّ الشوائب:

استخدمي واقي الشمس كل يوم قبل الخروج من البيت، لصدّ الأشعة فوق البنفسجية الحارقة للبشرة.

اِحرصي دائمًا على تقشير البشرة بانتظام للتخلص من طبقات الجلد الميتة التي تتراكم على السطح وتسبّب تبقّع وتلطّخ البشرة.

استمرّي في ترطيب بشرتكِ مهما كان نوعها، فلكل بشرة كريم ترطيب خاص بها يناسبها بما فيها البشرة الدهنية.

اِحرصي على شرب الكثير من الماء لتعزيز ترطيب البشرة ومنع تبقّعها.

تناولي الأغذية الغنية بالفيتاميات ومضادات الأكسدة وتجنّبي قدر المستطاع الأطعمة الجاهزة والمعلبة.

استفيدي من المكملات الغذائية التي تغذي البشرة وتمدّها بالعناصر الأساسية من أحماض ومعادن وفيتامينات، قد يسبب نقصها تبقع واسمرار البشرة.

ابتعدي عن التدخين وأجوائه المضرة، وتجنبي المستحضرات التي تحتوي على العطور والمواد الكيميائية، لأنّها عوامل سلبية قد تسبّب اسمرار وتبقّع البشرة وحدوث التصبغات الجلدية.

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