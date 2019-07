سيروم يجمع بين بوتكس وكريم مبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 04:17 مساءً - تبحث جميع النساء عن السيروم للتمتع ببشرة نقية وجذابة، وهو من المنتجات التي تفضلها كل سيدة تعتني ببشرتها. بإمكانك، صنع السيروم في المنزل وبمكونات طبيعية، فتعرفي اولاً على فوائده"



سيروم فيتامين c

سيروم فيتامين c لتحسين نوعية البشرة



فوائد السيروم للبشرة:



يحمي البشرة من أضرار البيئة

يبطئ عملية الشيخوخة.

يساعد السيروم على تخزين الماء في البشرة وتسريع حركته.

يقضي على مشكلة الجفاف التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً.

يعوّض البشرة عما تحتاجه من مكوّنات ضرورية لها.

يحمي البشرة من التعب والإرهاق.

يعالج رخاوة الجلد.

يحمي البشرة من الحساسية التي قد تسببها بعض المنتجات.

يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. يمنح البشرة النضارة والحيوية.

يقضي على حبوب الشباب.

يحسن ملمس البشرة.

يفتح البشرة ويتخلص من التصبغات.

يتخلص من المسامات الواسعة في البشرة.

سيروم فيتامين C لبشرة نقية وجذابة، مع مراعاة عدم إضافة كميات كبيرة من فيتامين C، نظرًا لخواصه الحمضية. فقد يتسبب ذلك في تلف البشرة.



يساعد هذا السيرومعلى مكافحة الشيخوخة وتقليل ظهور التجاعيد،كما أنه أساسي لإنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة البشرة وتجنب ترهلاتها.

المكونات:

قرص واحد من فيتامين C

ملعقة كبيرة من الماء المقطر.

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين.

زجاجة معقمة داكنة اللون، حيث يتأكسد فيتامين C بسهولة.

طريقة التحضير والاستخدام

1-قومي بإذابة قرص فيتامين C في الماء جيدًا. ويصب الخليط في زجاجة داكنة اللون.

2-يضاف الجليسرين ويرج المزيج جيدًا؛ كي تختلط المكونات معًا.

3-يمكن استخدام السيروم الطبيعي كتونر للبشرة بعد تنظيفها. فيساعد الجليسرين على ترطيب البشرة ونعومتها، بينما يساعد فيتامين C على حماية البشرة من التلف.

