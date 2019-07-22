كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 04:17 مساءً - هناك العديد من تسريحات الشعر التي تجعل الفتيات الصغيرات أكثر جمالاً، سواء كنّ يمتلكن شعراً قصيراً أو طويلاً أو متوسط الطول، والأهم أن تكون مريحة وطفولية تمنحهن مظهراً أنيقاً ومحبباً. فإذا كانت لديك فتاة صغيرة ترغبين في أن تظهر بأبهى حلة، سنقدم لك أجمل تسريحات أطفال للمناسبات.



تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر للأطفال



تعد تسريحة الضفائر بمختلف أشكالها، إحدى أفضل التسريحات الملائمة للأطفال التي يمكن للأم تنفيذها لفتاتها في المنزل. وتتوافر خيارات كثيرات من تسريحة الضفائر، لتلائم شعر الفتاة مهما كان طوله. بإمكانك مثلاً تقسيم الغرة الى ثلاثة أقسام، والقيام بتضفير كل قسم على حدة على شكل ضفيرة صغيرة، ومن ثم تقومين بتثبيت الضفائر الثلاث بشكل جانبي بواسطة أكسسوار ملون ناعم، مع ترك الشعر منسدلاً على الظهر والكتفين. كذلك، بإمكانك تقسيم الغرة الى عدة أقسام صغيرة تقومين بربطها بربطات شعر صغيرة جداً، من ثم تجمعينها معاً وتصنعين منها ضفيرة طويلة منسدلة على جانب الوجه، مع ترك باقي الشعر منسدلاً على الأكتاف. كذلك، بإمكانك اعتماد تسريحة الضفيرة المزدوجة، بحيث تجمعين الشعر على جانب واحد وتصنعين منه ضفيرتين متوازيتين، وتجمعينهما على مستوى الأذن، ثم تقومين بربطهما بأكسسوار ناعم.



تسريحة الكعكة

تسريحة الكعكة للأطفال



كذلك، تعد تسريحة الكعكة من أجمل تسريحات الأطفال، ويمكن اعتمادها بأشكال متعددة، فتحصل ابنتك الصغيرة على مظهر غاية في الجمال والأناقة. بإمكانك مثلاً، تضفير الشعر وجمعه على جانب واحد من الوجه بأسلوب الكعكة، ومن ثم تقومين بتزيين الكعكة بأكسسوار ذهري ناعم. كذلك، بإمكانك اعتماد كعكة البالرينا الملائمة جداً للفتياة الصغيرة، وهي من أسهل التسريحات، بحيث يتم جمع الشعر كله الى الأعلى وجعله على شكل كعكة مرتفعة ناعمة. إضافة الى ذلك، بإمكانك اعتماد الكعكة المزدوجة، بحيث يتم تقسيم الشعر الى قسمين، وجعلهما على شكل كعكتين صغيرتين تثبتينهما بواسطة أكسسوارات صغيرة ناعمة. كما بإمكانك اعتماد الكعكة الجانبية، فهي جذابة جداً للفتيات الصغيرات، على أن تقومي بتخصيل الشعر، ومن ثم جمعه على شكل كعكة جانبية مرتفعة، واحرصي على تزيينها بورود من مختلف الألوان.

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