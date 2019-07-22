صدام محتمل بين الشرنوبي والطباخ بعد انفصالهما.. يجمعهما حفل تكريم الليلة

يجتمع الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة ومديرة أعماله سارة الطباخ، الليلة في حفل مهرجان ميما أووردز بأحد الفنادق الكبرى، لتكريمهما، الأول لفوزه بجائزة أفضل مطرب في الشرق الأوسط، والثانية أفضل منتجة في الشرق الأوسط، وذلك في أول مناسبة رسمية تجمعهما بعد بيان الشرنوبي أمس، الذي أعلن فيه انفصاله عن الطباخ.

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وقبل نحو شهر وتحديدا في 26 يونيو الماضي، أعلن الشرنوبي سعادته بفوزه بجائزة أفضل مطرب في "ميما أووردز"، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "الحمد لله.. للسنة التانية على التوالي جايزة أحسن مطرب شاب في الشرق الاوسط، شكرا لكل الجمهور العظيم اللي في ظهري ودايمًا بيدعمني"، متجاهلا توجيه الشكر لمديرة أعمال ومنتجة ألبومه الأول سارة الطباخ.

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وقبل 5 أيام، أعربت الطباخ عن فخرها بفوزها بجائزة أفضل منتجة في المهرجان الفني، وعلقت باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها على "إنستجرام: "فخورة جدا بعلامة الإنتاج الخاصة بي earthproduction، التي سمحت لي بالفوز بجائزة أفضل منتجة لعام 2019"، متابعة: "شكرا لجميع أعضاء الفريق على كل جهودكم، الحمد الله".

وكان الشرنوبي أعلن في بيانه عبر "فيس بوك" و"إنستجرام"، انتهاء ارتباطه بالطباخ في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من خطبتهما التي تسببت له في مشكلات أسرية -حسب قوله-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه، بينما لم تعلق الطباخ حتى الآن على بيان الشرنوبي.

وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت الطباخ عبر حسابها على "إنستجرام" خطبتها للشرنوبي، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض أفراد أسرتها، أطلّت فيه العروس بزي أحمر، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".

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