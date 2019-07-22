كعادة المشاهير.. بـ"إيموجي على وجهه".. زوجة ملك ماليزيا السابق تنشر صورة طفلها الأول

شاركت ملكة الجمال الروسية السابقة ريانا أوكسانا فويفودينا، زوجة ملك ماليزيا السابق، متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بعدة صور لابنهما تينكو إسماعيل ليون الذي أنجبته في مايو الماضي، مُعلقة: "أنا أكتب ولا أستطيع مقاومة الدموع من التدفق، فهي صرخة من الفرح والامتنان".

وتابعت: "أود أنّ أخبر جميع الماليزيين إنّهم شعب رائع ذو روح عظيمة، استقبلوني وأنا امرأة من بلد أجنبي ولي ثقافات مختلفة، أنا فخورة جدًا بالدم الماليزي الذي يتدفق في طفلي، وسأبذل قصارى جهدي لكي يكبر كما تحبون جميعًا".

وأتمّت فويفودينا منشورها: "سأستمر في مشاركة حياتي بإخلاص وصدق، بارك الله فيكم جميعا يا أصدقائي، ملاحظة اليوم أتمّ طفلي ليون شهرين".

وحرصت ملكة الجمال الروسية السابقة على إخفاء وجه طفلها باستخدام الإيموجي، وهي الحيلة التي اعتاد العديد من المشاهير اتباعها مؤخرًا.

ويرصد "هن" فنانات حرصن على إخفاء وجوه أطفالهن، وهن كما يلي.

ميريام فارس

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تتعمد الفنانة اللبنانية ميريام فارس، إخفاء ملامح طفلها بعدة حيل منذ ولادته، ما جعل متابعوها يوجهون لها اللوم والانتقاد بسبب هذا الأمر.

ريهام أيمن

تخفي الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، ملامح نجلهما "رمزي" منذ يوم مولده في كل الصور، وحتى دخوله العام الأول برياض الأطفال.

مي كساب

كان لظهور ابنة مي كساب الأولى ضجة كبيرة، خلال عيد ميلاد منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، إذ ظهرت مي بصحبة تامر حسني وزوجته، وطفلتها، التي اعتمدت على وضع "إيموجي" على وجهها، ما أثار غضب البعض من جمهورها.

لتُقرر فيما بعد "كساب" وتحديدًا في إحدى حفلات الكينج محمد منير، أن تصعد على المسرح وهي تحمل ابنتها لتظهرها أمام الكاميرات.

مي عمر

تحرص الفنانة مي عمر على عدم إظهار وجه طفلتها سيلين، خوفا عليها.

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