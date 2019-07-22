هند صبري ونيللي كريم يروجان لـ"الفيلم الأزرق 2" دون أحذية وبـ"مستردة"

بلمسات مصمم الأزياء مهند كوجاك، وبعدسة المصورة بتول الضوي، خضعت الفنانتان نيللي كريم وهند صبري لجلسة تصوير، ضمن الترويج لفيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي حقق جزأه الأول نجاحا كبيرا.

اختارت نيللي وهند اللون الأصفر المستردة لإطلالتهما، إذ ظهرت هند مرتدية فستانًا، بينما تألقت نيللي بجمبسوت بنفس اللون، من اختيار الاستايلست Khemissi Imen، التي أضافت لمساتها السحرية للظهور بمظهر جذاب وأكثر جمالًا، إلى جانب اعتمادهن على مكياج بألوان ترابية، دون أحذية.

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لقيت جلسة التصوير استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالتهن

فور نشر هند صورا من الجلسة عبر حسابها على "إنستجرام"، حصدت نحو 60 ألف تسجيل إعجاب وقرابة الـ500 تعليق، أبرزها: "إيه الجمال ده، روعة بجد انتوا الاتنين ميك أب تحفة وفساتين باختيار موديلين تحفة عليكم بجد شابوو لكل مجموعة العمل اللي خرجت الصور الرائعة، الفيل الأصفر، عسلية تونس مع نفرتيتي، لقاء السحاب، شمس وقمر، وعسلية ملكة قرطاج وكليوباترا الأميرة الفرعونية".

وربط متابعو هند اللون الأصفر الذي اختارته لإطلالتها مع نيللي، بما أعلنته فنانات قبلهن مثل "سمية الخشاب، ساندي، غادة عادل، وإيمي سالم" انفصالهن وهن يرتدين فساتين صفراء، معلقين: "إحنا نبدأ نقرأ المعوذتين بقى في المرحلة دي، وحدوا الله مين زعلكوا، وهو ده من إيه".

لم تفوّت النجمات الفرصة للتعليق على صور نيللي وهند والإشادة بجمالهن، إذ نجمات الفن مع إطلالتهن مشيدات بجمالهن، إذ علقت الفنانة منى زكي: "تحفة تحفة"، وأشادت بدرية طلبة بجمالهن: "قمرين"، بينما اكتفت الإعلامية ريهام سعيد بإيموشن "قبلة".

"الفيل الأزرق 2" إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، إضافة إلى بطلة الجزء الثاني هند صبري، والفنان إياد نصار الذي يظهر شيف شرف في شخصية "رجل مهم"، وهو إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

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