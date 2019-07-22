أفكار تخلصك من صعوبات ضيق المطبخ

مساحة المطبخ الصغيرة من الأشياء المزعجة لربات البيوت، لذلك عرض موقع homify أفكار للخروج من صعوبات المطبخ الضيق، عن طريق تنسيق الألوان واستغلال كل المساحات مع بعض الخدع البصرية.

تؤكد بعض النظريات الحديثة أنّ استخدام الخداع البصري عند تنفيذ التصميم، يساعد في الشعور بالبراح، فمثلا يمكن تنفيذ أشياء تعمل على جذب الانتباه والتشتيت من ناحية المساحة، باستخدام زخارف متداخلة أو إضاءة بألوان متعددة.

ومن بين الأفكار استغلال كل مكان في المطبخ أو ما يسمى بالتقسيم الذكي، وذلك بالقليل من التكاليف، بتخصيص مكان لكل شيء لتقليل الفوضى، مع المزيد من الإضاءة القوية لزيادة الإحساس بالبراح.

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الإضاءة الطبيعية تقدم مساحة واسعة وتعطي شعورا بالبراح، إذ إنّ استغلال الضوء الطبيعي وفتح النوافذ الكبيرة كلما كانت المساحة أصغر، يعطي شعورا بالراحة.

ويمكن استغلال كل مكان في المطبخ حتى السقف.

استخدام الأرضيات الفاتحة الناصعة مع إضاءة مبهرة قد يساعد في الحصول على مطبخ واسع، فضلا عن اختيار ألوان داكنة للخزانات، ما يؤدي إلى التوازن المميز في التصميم.

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