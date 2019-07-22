"بولغري" تطلق عطرًا جديدًا من مجموعة " سبلنديدا"

أطلقت بولغري عطر Splendida Tubereuse Mystique، الإصدار الجديد المضاف إلى مجموعة عطور "سبلنديدا بولغري" وذلك في فيلا بيزو الفخمة المطلة على بحيرة كومو، وذلك بحضور عدد كبير من النجمات مثل إيميه الصيّاح، جينا كولمان، والليدي كيتي سبنسر، وغالا غونزاليس، وآنّا كليفلاند.

ولأن زهرة المسك الرومي tuberose ، التي يكتنفها الغموض والسحر، لا تبلغ أوج نضارتها إلا عند حلول المساء، فقد حرصت بولغري على أن تزيح الستار عن هذا العطر الجديد ليلاً في إطار تجربة غامرة لاستجلاء عناصر العطر ومكوناته مع خبيرة تصميم العطور الشهيرة صوفي لابيه وخلال عرض ضوئي مثير غير مسبوق أثار دهشة الضيوف جميعاً خلال عشاء فاخر. في سياق آخر كانت الدار قد تعاملت مع أهم النجمات العربيات في حملة استثنائية بعنوان أنقذوا الأطفال.

ولتمضية أمسية رائعة، فقد رحب كل من جان-كريستوف بابين، الرئيس التنفيذي لدار بولغري، ولويس ميغيل غونزاليس سيباستياني Luis Miguel Gonzalez Sebastiani ، المدير العام الدولي لقسم العطور في الدار، بنخبة الشخصيات العالمية والإيطالية الشهيرة والمؤثرة، إلى جانب مجموعة من الرموز الإعلامية المرموقة. وللمناسبة نستذكر تفاصيل رحلة ديالا مكي مع بولغري في روما.

ونبقى في الدار نفسها، إلا أنّنا ننتقل من عالم العطور إلى المجوهرات، وإلى أحدث إضافاتها، حيث يمكنك مشاهدة فيديو مميز لليلي ألدريدج ممثلة مجموعة Serpenti من علامة بولغري.

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