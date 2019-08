تعرفي على أفضل 8 مستحضرات كريم أساس للبشرة الدهنيّة

كشف خبراء التجميل عن أفضل 8 مستحضرات كريم أساس من أحدث إصدارات عام 2019، للبشرة الدهنية التي تعاني من الزهم والإفرازات الدهنيّة، حيث أنها قادرة على تحقيث تغطية مخمليّة مطفأة تدوم لفترة طويلة دون الحاجة لتصحيحها بين الحين والآخر، كما تعمل على امتصاص الزهم.

ماركات كريم أساس للبشرة الدهنيّة

فاونديشن ماك ستوديو فكس باودر بلاسMac Studio Fix Powder Plus Foundation

يؤمّن للبشرة الملمس الناعم والتغطية الفائقة بنسبة متوسطة إلى كاملة، يقلّل من مظهر المسامّ الواسعة والمفتوحة، يتحكّم أيضًا بشكل مثاليّ في الإفرازات الدهنيّة. تتوفر منه العديد من الدرجات ليتناسب مع جميع ألوان البشرة الدهنيّة.

كريم أساس انفاليبل مات من لوريال باريسL’Oréal Paris Infallible Matte Foundation

يمنح هذا الأساس البشرة الدهنيّة تغطية متوسّطة إلى كاملة تدوم حتى 24 ساعة بقوام خفيف الوزن. يخفي عيوب البشرة ويمنحها الملمس الناعم ولتبدو أكثر توهّجًا وحيويّة .

كريم أساس كلينيك صوليشنز ليكويدClinique Acne Soultions Liquid Makeup

كريم أساس سائل خالٍ من الزيوت، يعالج مشكلة البثور وحبّ الشباب لاحتوائه على خلاصات طبيّة فائقة الجودة، يمتصّ الدهون الزائدة لاحتوائه على تركيبات متطوّرة، كما يخفّف من احمرار البشرة. تتوفّر منه أكثر من 15 درجة لتتناسب مع مختلف ألوان البشرة الدهنيّة والحسّاسة.

كريم أساس مينيرالز مات SPF 15Bare Minerals Matte Foundation SPF 15

يمنح هذا الأساس البشرة تغطية لطيفة وغير لامعة، يمتصّ دهون البشرة والزهم، يقلّل من مظهر المسامّ الواسعة التي غالبًا ما تعاني منها البشرة الدهنيّة، كما يعزّز من مظهر البشرة الصحيّ والحيويّ ومزود بعامل وقاية من الشمس بدرجة SPF 15. يتوفّر بـ 30 درجة ليناسب مختلف ألوان البشرة الدهنيّة .

كريم أساس مات فيلفيت من ميك اب فور ايفرMake Up For Ever Mat Velvet + Mattifying Foundation

خالٍ تمامًا من القواعد الدهنيّة والزيوت، يمنح البشرة تغطية كاملة، يظلّل جميع العيوب ويمدّ البشرة بلمسة نهائيّة غير لامعة وغير دبقة لاحتوائه على حمض الهيالورونيك المرطّب. يتوفّر بدرجات مختلفة تتناغم بشكل طبيعيّ مع جميع ألوان البشرة الدهنيّة.

كريم أساس ريفلون كولور ستاي للبشرة الدهنيّةRevlon Colorstay Foundation for Oily Skin

يمنح البشرة تغطية متوسّطة إلى كاملة، يخفي جميع عيوب وشوائب البشرة الدهنيّة، يحافظ على مظهرها الأنيق والطبيعيّ لفترات طويلة بعيدًا عن اللّمعان الزائد، كما أنّه مقاوم للماء وسهل الانزلاق على سطح البشرة.

كريم أساس بيوتي باور فابريك لونغ وير هاي كوفر من جورجيو ارمانيGiorgio Armani Beauty Power Fabric Longwear High Cover Foundation

يؤمّن كريم الأساس السائل من جورجيو أرماني التغطية الكاملة للبشرة بالرغم من تركيبته الخفيفة للغاية والتي تنزلق بسلاسة فائقة على البشرة. يخفي جميع عيوب البشرة ويمنحها مظهرًا غير لامع، يحمل أيضًا عامل حماية من الشمس بدرجة SPF 15. متوفّر بدرجات عدّة تصل إلى 31 درجة لتتناسب مع مختلف ألوان البشرة الدهنيّة.

كريم أساس ايستي لودر دابل وير ستاي اين بلايسEstée Lauder Double Wear Stay-In-Place Makeup

يمدّ هذا الأساس البشرة بتغطية من متوسّطة إلى كاملة، مضادّ للماء وقوامه خفيف وخالٍ من الزيوت. يخفي عيوب البشرة ويظلّ متألّقًا لفترات طويلة، تتوفّر منه العديد من الدرجات التي تناسب جميع ألوان البشرة .

