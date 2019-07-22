إيناس عزالدين: خسيت 10 كيلو بعد نجاتي من الموت

قالت الفنانة إيناس عزالدين، إنَّها نجحت في إنقاص وزنها 10 كيلو جرامات خلال شهرين، بعد خضوعها لحمية غذائية للتخلص من وزنها الزائد.

وأضافت إيناس لـ"الوطن" أنَّها تابعت وزنها مع أحد أطباء التخسيس بعد زيادته، عقب تعرضها لحادث سير قبل أشهر خلال سفرها للساحل الشمالي؛ كاد أنَّ يودي بحياتها، موضحة أنّها خضعت لجراحات ورحلات علاجية داخل مصر وخارجها للعلاج من آثار الحادث.

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وتنتظر إيناس عزالدين عرض فيلمها "خسسني شكرا" قريبا، يُشاركها البطولة مدحت تيخة وسامي مغاوري وعبدالله مشرف وندى بهجت وماجد عبدالعظيم، تأليف مصطفي عامر وأسامة حسام الدين وإخراج وائل عبدالقادر.

ويذكر أن إيناس عزالدين هي ممثلة من مواليد 24 سبتمبر 1984، تبلغ من العمر 34 عاما كانت بدايتها تليفزيونية من خلال مسلسلات شباب رايق جداً عام 1998، والرجل الآخر عام 1999، بعدها شاركت في (الحقيقة والسراب) 2003 و(آدم) 2011.

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