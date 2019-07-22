السجن والجلد لشابين أحرقا سيارة سيدة في السعودية

انتصرت المملكة العربية السعودية، مؤخرا لسيدة اتهمت شابين بحرق سيارتها أمام منزلها في محافظة الجموم، إذ قضت محكمة جزائية سعودية عليهما بالسجن والجلد.
وكانت السعودية سلمى البركاتي رفعت قضية على شابين اتهمتهما فيها بحرق سيارتها، وطالبت المحكمة بتعويضها عن الأذى المادي والمعنوي الذي لحق بها بحسب ما نشرت جريدة "أخبار 24".
من جانبه قال محامي سلمى إنّ الحكم في القضية من قبل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة تأجل مرتين خلال شهري رمضان وشوال الماضيين، بسبب تأخر تقديرات لجنة الخبراء للتعويضات التي تستحقها موكلته بعد حرق سيارتها بالكامل، لضرورة التأكد من ثبوت إدانة المتهمين.
وكان فيديو حرق سيارة سلمى البركاتي انتشر على نطاق واسع منذ نحو عام، إذ احترقت بالكامل أمام منزلها، وتقدمت سلمى بمحضر رسمي حينها واتهمت الشابين اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد.
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