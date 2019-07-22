خطوبة الإعلامية إيناس الليثي لـ شريف عبدالفضيل لاعب الأهلي السابق

أعلنت إيناس الليثي مُقدمة برنامج "جمالك" عبر قناة "المحور"، خطبتها لـ شريف عبدالفضيل لاعب النادي الأهلي السابق مساء أمس. وكشفت إيناس عن الخطبة عبر حسابها على "فيس بوك"، وتلقت التهنئة من أصدقائها وزملائها في الوسط الإعلامي. واحتفل عبدالفضيل لاعب الأهلي السابق، بعيد ميلاده السادس والثلاثين مطلع الشهر الحالي، بحضور مجموعة من الأهل والأصدقاء. Advertisements يذكر أن إيناس الليثي بدأت حياتها الإعلامية مذيعة راديو بمحطة "بانوراما FM" ثم أصبحت مذيعة تليفزيونية في قناة "MBC مصر" حيث كانت تقدم برنامج "أحسن ناس"، ثم انتقلت لقناة "المحور" وقدمت برنامج برنامج "الطبيب" في بين عامي 2014 و2015، وآخر برامجها هو "جمالك" الذي يذاع علي شاشة قناة المحور الفضائية. ​

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