بعد القحطاني.. زوجة مكسيم خليل تدعم المثلية الجنسية

أثارت الفنانة السورية سوسن أرشيد، زوجة الفنان مكسيم خليل، الجدل عقب تصريحاتها التي دعمت فيها حقوق المثليين، إذ نشرت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بـ"إنستجرام"، صورة مدونا عليها: "من الآخر ولنقطع الشك باليقين، أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجه، فبالتالي أنا مع حقوق المثليين".

وجاء التعليق ردًا منها على الانتقادات التي نالتها، عقب نشرها مقطعا من أغنية شقيقها التي كشف خلالها عن ميوله المثلية، الأمر الذي هاجمها عليه العديد من المتابعين وانتقدوها بشكل لاذع، حتى أنّ الأمر وصل ببعضهم للدعاء عليها.

أرشيد تدافع عن نفسها

لم تتوقف أرشيد عن دعمها للمثلية بعد ما تعرضت له من هجوم، إذ نشرت "سباب وشتائم" وصلتها في الرسائل، وعلقت عليها: "هيك بيدفع الواحد تمن إنه يقول رأيه بصراحة، وهيك بيحكوا ولاد الأصول المربايين بيبت اهلهون""، كما نشرت مجموعة من الفآراء الداعمة لها.

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الفنانة الداعمة للمثلية تزوجت مرتين

رغم من للمثلية الجنسية، إلا أنّ أرشيد تزوجت مرتين، الأولى بالفنان غزوان الصفدي الذي انفصلت عنه، ثم تزوجت في العام 2004 بالفنان مكسيم خليل ورزقت منه بولدين، جاد ولوكاس.

ناشطة سعودية تسبق بدعم المثلية

وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني، أعلنت دعمها للمثليين، عبر مقطع فيديو على موقع "سناب شات".

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