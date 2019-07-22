بعد وفاتها اليوم.. 11 معلومة عن الإعلامية صابرين بورشيد: ماتت بـ3 أورام

أعلن أحمد بورشيد والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وفاتها صباح اليوم عبر حسابه على "إنستجرام"، متأثرة بإصابتها بـ3 أورام في المخ، وتعرضها لانتكاسة خلال تلقيها العلاج في تركيا، دخلت على إثرها العناية المركزة.

ونشر والدها صورة لها وأرفق تعليقًا معها أعلن خلال وفاتها، قائلًا: "ماتت صابرين.. عظم الله أجركم، لله ما أعطى ولله ما أخذ".

وكان والد الإعلامية ناشد جمهورها ومحبيها بالدعاء لها، حين احتجزت في غرفة العناية المركزة قبل أيام، إذ قال: "صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة في أثناء العلاج وأدخلت العناية المركزة، دعاؤكم لها بالشفاء العاجل".

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن الإعلامية صابرين بورشيد، وهي كما يلي.

1. ولدت في 11 يونيو 1985، وتبلغ من العمر 34 عامًا.

2. درست الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.

3. قررت الاستقرار في الكويت بشكل دائم في العام 2018.

4. بدأت مشوارها الإعلامي في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج "صيف البحرين 2009"، وكان أول برنامج لها.

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5. اتجهت إلى الأذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت أبرز العاملين بها.

6. قدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات خاص بها، وحاز على نسبة متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج.

7. حصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

8. شاركت في تقديم البرنامج الكويتي "ع السيف" على قناة العدالة.

9. دخلت مجال التمثيل في العام 2012 بمسرحية "مصباح زين"، وأدت شخصية مجاميع، كما شاركت في العديد من المسلسلات، أهمها "درب العرايس" في 2016.

10. في أبريل 2019 أعلن والدها أنّ حياتها في خطر وتحتاج إلى عمليه عاجلة، إذ تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.

11. ناشد والدها ملك البحرين لعلاج ابنته في أسرع وقت، واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات أسرة "بورشيد" وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للعلاج في الخارج، إذ وجّهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.

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