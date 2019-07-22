للأمهات.. لا تستخدمي المبيضات مع الاتساخات والبقع في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

عادة ما يلجأ المرء إلى استعمال المبيضات للتخلص من الاتساخات الشديدة والبقع العنيدة. ولكن متى يجوز استخدام المبيضات ومتى لا يجوز؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح برند جلاسل، من الرابطة الألمانية لمنتجات الغسل والعناية بالجسم، أنه يمكن معرفة ما إذا كانت قطع الملابس تتناسب مع استعمال المبيضات أم لا من خلال رمز المثلث على ملصق الغسل.

فإذا كان هذا المثلث مشطوبا، فإن هذا يعني عدم استعمال المبيضات، ومن الأفضل غسل قطع الملابس بواسطة مسحوق ألوان أو معتدل؛ نظرا لأن المساحيق الكاملة أو العامة، والمتوفرة على هيئة مسحوق أو حبيبات أو أقراص، تحتوي على مواد مبيضة.

كلور أو أكسجين

ويوضح المثلث بالمساحة البيضاء أنه يمكن التعامل مع المنسوجات بواسطة مواد التبييض الكلور أو الأكسجين. وأضاف جلاسل قائلا: "يعمل مبيض الكلور ضد البقع الملونة العنيدة في وقت قصير للغاية وفي درجة حرارة الغرفة". ولذلك فإنه يتناسب مع المنسوجات البيضاء غير الحساسة، مثل قطع الملابس المصنوعة من الكتان أو القطن.

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ويتوفر مبيض الكلور في المتاجر كمنظف خاص. وبالنسبة لمعظم الملابس الملونة فإن المنظفات، التي تحتوى على الكلور النشط، تعتبر غير مناسبة؛ نظرا لأن المبيض يضر بالأصباغ الموجودة في الملابس الملونة. وأضاف جلاسل أن المواضع، التي تتم معالجتها بالكلور في الملابس الرمادية، يمكن أن تتحول إلى اللون البرتقالي، كما أن بقع الفاكهة، التي تتم معالجتها بالكلور على الجينز الأزرق، يمكن أن تتحول إلى اللون الأبيض.

وبدلا من الكلور يتوفر مبيض الأكسجين؛ حيث يتم غسل الكثير من المنسوجات، التي لا تتحمل مبيض الكلور، بواسطة مادة الغسل هذه، وفي ملصق العناية يظهر مثلث مع شريطين مائلين للإشارة إلى أنه يمكن غسل قطع الملابس بواسطة مبيض الأكسجين.

منظفات كاملة

وأشار جلاسل إلى أن المنظفات الكاملة أو العامة، والمتوفرة على هيئة مسحوق أو حبيبات أو أقراص، تشتمل على مبيضات على أساس الأكسجين. ونظرا لأن هذه المساحيق مخلوط بها منشط التبييض (TAED)، فإن المبيض لا يعمل في الغسالة إلا بدءا من درجة حرارة 40 مئوية.

وعندما يتم غسل قطع الملابس الملونة عدة مرات باستخدام منظفات كاملة أو عامة، فإن كثافة الألوان تقل مع الوقت؛ حيث يتحول اللون الأسود إلى اللون الرمادي الداكن، وترتبط سرعة هذا التغيير بجودة الألوان.

ويعتبر الصابون الأصفر من البدائل المفيدة عند معالجة بقع الخضروات والفاكهة، وخاصة عندما يتم التعامل مع البقع على الفور، كما يمكن استعمال مزيلات البقع الخاصة، ولكنها غالبا ما تحتوي على مبيضات على أساس الأكسجين، وإذا لم يتم استعمال هذه المنتجات بشكل متكرر أو على نفس المواضع، فإن انخفاض كثافة اللون لن تكون ملحوظة.