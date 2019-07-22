رضوى الشربيني تكشف عن سر حبها لـ"الروج الأحمر" بـ"صورة"

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، المذاع على شاشة "cbc سفرة"، عن سر حبها لـ"الروج الأحمر" بصورة من ذكريات طفولتها.
ونشرت الشربيني صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، حين كان عمرها أقل من عامين، وبدت في الصورة بـ"روج أحمر فاقع"، معلقة: "أيوه يا ماما يعني تفتكري أنا بحب الروج الأحمر ليه؟.. ماما: إنتي من يوم ما اتولدتي وانتي بتحبي الروج الأحمر يا عين ماما والدليل أهو".
ورضوى الشربيني من مواليد 30 سبتمبر 1981، وتبلغ من العمر 37 عاما، ولديها طفلتان وهما تمارا وتيا.
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