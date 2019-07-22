النجتمان بريانكا وصوفي تظهران بنفس "بدلة البيجاما" من "فيكتوريا بيكهام"

يبدو أنّ هناك قواسم مشتركة، تجمع بين النجمتين، صوفي تيرنر، وبريانكا شوبرا، غير ذوقهما في الرّجال، الذي اتّضح بعد زواجهما من الشّقيقين، جو، ونيك جوناس، حيث أنه من المعروف أنّ النجمتين الملقّبتين بـ "J Sisters"، تملكان أسلوبين مختلفين، عندما يتعلّق الأمر بالأزياء، حيث تميل صوفي إلى قمصان التيشرت، وأحذية الدكتور مارتنز المكتنزة. في حين تفضّل بريانكا الفساتين المتدفّقة، والكعب العالي. لكنّه اتّضح أنّ كلتيهما تمتلكان الزّيّ نفسه بالضّبط، إلا في حال كانتا تتشاركان الملابس، مثل الأخوات، وهو أمرٌ مستبعد بالنّظر إلى اختلاف جسديهما.

ففي شهر فبراير، ارتدت صوفي بدلة بيجاما، مكوّنة من قميص وسروال متطابقين، من فيكتوريا بيكهام، أثناء حضورها مأدبة غداء في لوس أنجلوس مع زوجها جو جوناس، حيث قامت بدسّ القميص داخل السّروال، وانهت إطلالتها بزوج من الكعب الذّهبيّ المنخفض.

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بعد بضعة أشهر، أثناء تواجدها في باريس، وقبل حفل زفاف صوفي وجو، خرجت بريانكا مرتدية نفسّ الزّيّ، لكنْ، تركت القميص منسدلًا فوق البنطلون، وارتدت معه نفس الكعب الذّهبيّ، ويُشارُ، إلى أنّه تمّ إصدار البدلة، كجزء من مجموعة الأزياء الجديدة من علامة فيكتوريا بيكهام، حيث تباع بسعر 2,824 دولارًا، وقد ارتدت المصمّمة البدلة نفسها، أثناء حضورها حدثًا في شهر مارس.

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