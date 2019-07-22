يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بخشونة الركبة، خاصة كبار السن، وأصحاب الوزن الزائد، فضلا عن تعرض الركبة للإصابات والكسور. ويرصد "هُن" أعراض الإصابة بخشونة الركبة، حسبما ذكرها موقع "webmd". أعراض الإصابة بخشونة الركبة صعوبة وألم خلال النزول أو صعود الدرج. صعوبة المشي، والنهوض والجلوس. Advertisements ألم المفاصل. تصلب المفاصل. العرج خلال السير، بسب عدم استواء الركبتين. ​

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