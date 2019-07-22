الفساتين المطبّعة بالأزهار لا تغيب عن خزانة أزياء النساء في الربيع والصيف

باريس - لايف ستايل
تعشق النساء الفساتين المزركشة بالزّهور، خصوصًا التي تليق على مختلف الأجساد، وتمنحها مظهرًا مرحًا، كما يَسهُل تنسيقها مع أيّ نمط من الأحذية، أمّا من ناحية الجماليّة، فيعتمد الأمر على توازن اللّون، وحجم الأزهار. لذلك، نجد أنّ بعض الفساتين تبدو طبيعة ومنعشة، في حين أنّ بعضها الآخر تبدو كئيبة وباهتة.
ولا تغيب الفساتين المطبّعة بالأزهار عن خزانة أزياء موسمي الرّبيع والصّيف، خصوصًا التي تأتي بخلفيّات مشرقة كالأبيض والمطبّعة بالورود الملوّنة، والزّنبق، والبراعم الرّقيقة الأخرى. أما بالنسبة لموسم الخريف والشتاء، غالبًا ما تأتي هذه الفساتين بخلفيّات مظلمة خصوصًا اللّون الأسود.
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ونظرًا لتواجدها القويّ في مجموعات خريف 2019 لكلّ من برادا، وريتشارد كوين، وماركيس ألميدا، وباكو رابان، فإنّ الفستان الزّهريّ الدّاكن، سيكون جزءًا لا يتجزأ من خزانة ملابسكِ للموسم الجديد، ومع ذلك، على عكس الملابس المحبوكة، والجلدية التي لا يمكنك شراؤها حتى شهر سبتمبر، فهذا اتّجاه يمكنكِ دمجه في خزانتكِ، بدءا من الآن، ونظرًا لتعدد الخيارات المتاحة للشّراء في متاجر البيع بالتجزئة، ومتاجر العلامات التجاريّة الشّهيرة، إليكِ بعض اختياراتنا المفضّلة من المدارج والمتاجر، وطرق ارتدائها على خطى مؤثِّرات الموضة.
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