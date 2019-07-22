سيلينا غوميز تقود حشد وصيفات العروس في حفل زفاف ابنة عمتها

واشنطن - لايف ستايل
في يومِ الجُمعة الماضية، احتفلت بريسيلا ديلون، ابنة عمّة النّجمة العالميّة، سيلينا غوميز، بحفل زفافها في مدينة دالاس، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكيّة، وقادتْ سيلينا غوميز حشدَ وصيفات العروس، بحُكم علاقة الصّداقة القويّة، التي تجمعها بابنة عمّتها، إذ أعلنت بريسيلا، أنّ سيلينا هي وصيفتها في شهر يوليو من عام 2017.
وتلبيةً لنداء العروس، أدّتْ غوميز واجبات الوصيفة المُترتّبة عليها، ابتداءً من إطلالتها، إذْ أبرزت جمالها بفُستانٍ كلاسيكيّ داكن، جاء بقصّة ضيّقة احتضن مُنحنيات جسدها، وكشف عن أكتافها بقصّة الأوف شولدر.
أكملت سيلينا إطلالتها، بوضع مكياج عيونٍ دخّاني، مع القليل من البلاش، وأحمر الشّفاه بلون النيود، وأبرزت معالم وجهها الطّفوليّ بقصّة المموّج القصير.
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وإلى جانب اهتمامها بإطلالتها، كان على عاتق المُغنّية العالميّة أيضًا، التّحقق، والموافقة على تنسيقات الزّهور المُستخدمة في الزّفاف، إذْ مرّت على المتجر المسؤول عن هذه المهمّة، وتكفّلت بباقي التّفاصيل.
وعن العروس بريسيلا، فارتدت فُستانَ زفاف أحلامها، الذي كانَ هديةً من سيلينا، وجاء بقصّة حورية البحر مع الطّرحة الحريريّة، كما ألقت سيلينا خِطابًا مؤثّرًا خلال الزّفاف، على مسامع 185 ضيفًا حضره.
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