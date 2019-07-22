نصائح للتعامل مع تأثير فارق التوقيت على عادات نومك أثناء السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يواجه المسافرون مشكلة فارق التوقيت بين البلدان وتأثيراتها على الحصول على مدة نوم كافية بعد الوصول إلى وجهتهم.

لذلك يفضل اتباع بعض النصائح التي تساعد على التقليل من تأثيرات فارق التوقيت على عادات نوم المسافرين والتخفيف من التعب والإرهاق لديهم، وفقا لما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة إكسبرس البريطانية، وذلك على النحو التالي:

1- تغيير روتين النوم قبل الرحلة

حاول أن تغير روتين نومك اليومي بشكل تدريجي، وابدأ بالذهاب إلى السرير والاستيقاظ قبل أو بعد ساعة من الموقت المعتاد، بشكل يتوافق مع توقيت النوم في البلد الذي تقصده.

2- تناول عصير الكرز

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يعتبر الكرز أحد أهم المصادر الطبيعية لهرمون الميلاتونين، الذي يساعد على تنظيم أنماط النوم لدى الإنسان، وقد وجدت الأبحاث بأن شرب عصير الكرز مرتين في اليوم يرفع مستوى الميلاتونين في الجسم، ويساعد على زيادة وقت النوم لأكثر من 80 دقيقة في الليلة.

3- استنشاق الهواء النقي بعد الوصول إلى الوجهة

يساعد استنشاق الهواء النقي على الشعور بالراحة بشكل عام، ويعمل على الشعور بالاسترخاء والنعاس، إضافة إلى أنه يخفف من الشعور بالإرهاق والتعب.

4- اللجوء إلى السرير في الوقت الطبيعي

عند الوصول إلى وجهتك، تجنب أخذ أي قيلولة وحاول البقاء مستيقظاً حتى يحين وقت النوم في الليل، لكي تنتظم ساعة الجسم الطبيعية وتعتاد على التوقيت الجديد للنوم.