إذا كنتِ تعانين من مشاكل زوجية بعد الإنجاب؟.. اتبعِ هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قد تزداد المشاكل بين الشريكين بعد إنجاب الأطفال، ما يؤدي إلى اضطراب العلاقة الزوجية بينهما. لذا عليك التعرف على الطرق المثلى للتعامل مع قضية إنجاب الأطفال والتقليل من تأثيراتها السلبية على العلاقة الزوجية، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- الاعتراف بوجود مشكلة

الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو إيجاد حل لأية مشكلة، بما في ذلك المشاكل التي تنشأ في مرحلة ما بعد إنجاب الأطفال. لذا يجب أن يعرف الزوجان بأن الوقت قد حان لإجراء تغييرات جوهرية في أسلوب حياتهما لتفادي أي مشاكل قد تنشأ بينهما بسبب هذه المرحلة الجديدة في علاقتهما.

2- تحديد المشاعر

عندما يكون هناك طفل في المنزل، قد لا يكون من الممكن معرفة مشاعر الطرف الآخر تجاهك بسهولة، خاصة لأن الطفل يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المرأة، ومشاعرها، لذا يجب أن يعرف الزوج هذه الحقيقة وأن يتأقلم معها جيداً.

3- طلب المساعدة من الآخرين

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لا مشكلة في أن يطلب الزوجان المساعدة من أشخاص آخرين للعناية بأطفالهما في أوقات معينة، فهذا يساعدهما على قضاء بعض الوقت معاً بعيداً عن الضغوط والمسؤوليات التي يفرضها تواجد الأطفال معهما.

4- تجنب إهمال نفسك

يمكن للعناية بالطفل أن تستغرق وقتاً طويلاً وجهوداً كبيرة من الأبوين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهمال الأبوين للعناية الذاتية وصعوبة الحصول على وقت خاص بهما. لذا لا بد من تخصيص وقت يقوم فيه الزوجان بالاهتمام بنفسهما، وممارسة النشاطات التي يحبانها.

5- طلب المشورة من ذوي الخبرة

قد يكون التحدث إلى الأصدقاء أو أفراد العائلة من ذوي الخبرة حول مشكلة ما تخص الأطفال، مفيداً في الكثير من الأحيان، لذا لا تتردد أبداً في استشارة الآخرين فقد تجد الحل عندهم.

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