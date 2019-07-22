محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -
أثير حول القهوة العديد من الشائعات، حيث قيل أنها تتسبب في الإصابة بالسرطان، ولكن هذه الدراسة قد تحسم الجدل بشأن ذلك.
توصل باحثون أستراليون من جامعة كوينزلاند بأن شرب القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كما كان شائعاً في دراسات سابقة، ولا علاقة بين تقليل عدد الفناجين اليومية وتطور أي نوع من السرطانات بحسب ما جاء بموقع "العربية".
وجاء هذا الاكتشاف في الوقت الذي يشهد الوسط العلمي حالة من الجدل حول ما إذا كان شرب القهوة يسبب مرض السرطان أو يمنع الإصابة به.
وتعقب الباحثون أكثر من 46 ألف مريض سرطان، إلا أنهم لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن الأسباب التي يحتمل وقوفها وراء الإصابة بهذا المرض، وسط توقعات بأن يصاب مليونا شخص بالمرض بحلول 2020.
ولعل هذه الدراسة تزيل أكثر المشروبات شعبية في العالم من قائمة مسببات المرض ليستمتع عشاقها بوقت خاص لارتشافها بسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: لا علاقة للقهوة بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.