دراسة: لا علاقة للقهوة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

أثير حول القهوة العديد من الشائعات، حيث قيل أنها تتسبب في الإصابة بالسرطان، ولكن هذه الدراسة قد تحسم الجدل بشأن ذلك.

توصل باحثون أستراليون من جامعة كوينزلاند بأن شرب القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كما كان شائعاً في دراسات سابقة، ولا علاقة بين تقليل عدد الفناجين اليومية وتطور أي نوع من السرطانات بحسب ما جاء بموقع "العربية".

Advertisements

وجاء هذا الاكتشاف في الوقت الذي يشهد الوسط العلمي حالة من الجدل حول ما إذا كان شرب القهوة يسبب مرض السرطان أو يمنع الإصابة به.

وتعقب الباحثون أكثر من 46 ألف مريض سرطان، إلا أنهم لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن الأسباب التي يحتمل وقوفها وراء الإصابة بهذا المرض، وسط توقعات بأن يصاب مليونا شخص بالمرض بحلول 2020.

ولعل هذه الدراسة تزيل أكثر المشروبات شعبية في العالم من قائمة مسببات المرض ليستمتع عشاقها بوقت خاص لارتشافها بسلام.